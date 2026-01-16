Så var matchen mellan BP och Djurgården

På Bosön spelade BP och Djurgården 1-1 i sin första träningsmatch för 2026.

FotbollDirekt var på plats och bevakade tillställningen.

Foto: Bildbyrån

I Bosöns vinnarhall tog Djurgården ledningen i den första halvleken efter en hörna. Hampus Finndell drog till med ett skott som senare styrdes i nät av anfallstalangen Christopher Sliwo.

I den andra halvleken kvitterade Brommapojkarna tämligen direkt genom Elton Hedström, 22.

Det var ett tämligen händelsefattig andra halvlek och lagen luftades rejält. Värt att notera var dock att BP-förvärvet Simon Strand gjorde sina första minuter då han byttes in i paus – och direkt tog över kaptensbindeln.

I Djurgården startade Adam Ståhl på vänsterbacksplatsen i utlandsaktuelle Theo Bergvalls frånvaro. På planen fanns dock en annan Bergvall, i form av BP-spelaren Rasmus Bergvall.

August Priske som också är hett villebråd för utlandet saknades också helt i dag.