Klart: Jacob Stensson till Vestri

Jacob Stensson är klar för isländska Vestri.

Precis som FD tidigare kunnat rapportera om.

Foto: Bildbyrån

Jacob Stensson lämnade IK Brage, något som blev officiellt under gårdagen.

FotbollDirekt har sedan kunnat rapportera om att en flytt till isländska Vestri är nära. Nu har mittfältaren presenterats av klubben.

Han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2027 med den isländska klubben.

Vestri trillade den gångna säsongen ur den isländska högstaligan, men under årets säsong väntar också Europaspel då man vann den isländska cupen.