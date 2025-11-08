Vukojevic framtidsbesked: ”Svårt att se att jag blir kvar”

En allsvensk match återstår att spela.

Det kan bli Dijan Vukojevic sista i Degerfors den här gången.

– Skulle vi åka ner har jag svårt att se att jag blir kvar, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Med 29 allsvenska omgångar spelade befinner sig Degerfors IF på en 14:e-plats vilket innebär kvalspel mot trean i superettan. Dit har man tagit sig genom att vinna borta mot Öster i den 28:e omgången och spela lika hemma mot Hammarby i måndags. Trots den positiva trend ”Bruket” befinner sig i menar anfallaren Dijan Vukojevic att han lämnade Stora Valla med andra känslor efter krysset mot den allsvenska tvåan.

– Direkt efter matchen kändes det, för egen del, som att vi tappade två poäng. Även om de hade allt bollinnehav känner jag ändå att vi hade många bra chanser att göra ett till mål. Men när jag kollade tabellen efteråt kunde jag tänka att det kanske var bättre att vi inte vann, för då hade BP haft någonting att spela för. Nu har de inte det, så det kanske blir en fördel, säger han till FotbollDirekt.

Det känns lite som att ni har växlat upp när det har betytt som mest på senare tid. Vad betyder det för er som grupp?

– Det tillför jättemycket för lagets moral och självförtroende. Vi har verkligen jobbat på det och det är ingen slump. Vi har jobbat på att vara mentalt starka. Ser man till matcherna mot Bajen, Djurgården och Sirius så släpper vi in första målet och kör ändå. I de matcherna tog vi poäng, mot Mjällby och Halmstad förlorade vi men vi är ändå där och trycker, trycker och trycker. Det är mycket närmare 1-1 än 2-0 varje gång. Innan kanske det var så att vi släppte in 1-0 och så var det “över”. Då blev det 2-0, 3-0 och 4-0. Det är klart att man blir irriterad när man släpper in mål och allt det här, men vi känner inte oro över att det är kört. Det blir ingen panik utan vi jobbar vidare och vet att vi kommer att skapa någonting till slut.

Foto: Bildbyrån

Med en omgång kvar att spela står mycket på spel för Degerfors med sina 27 poäng. Det gör det även för Östers IF, som just nu är på nedflyttningsplats med 26 poäng, och IFK Norrköping som har 28 poäng. Utgångsläget är dock ingeting som får benen på 30-årige Vukojevic att dallra.

– Jag tycker det är jättespännande och jättekul faktiskt. Jag vet inte om jag ska vara så optimistisk eller taggad inför det. Några kanske blir nervösa men jag tycker att det är skitkul att spela sådana här matcher. Det är klart att man vill ha allting klart så fort som möjligt men å andra sidan… Hur ofta får du spela sådana här matcher där det kan hända så mycket på 90 minuter runt hela fotbollssverige? Det är inte bara vår match det handlar om.

Vukojevic berättar vidare om hur han ser på den spännande bottenstriden i allsvenskan:

– Om jag har räknat rätt är vi sju lag, tre uppåt och fyra nedåt, som har någonting att spela för i den sista omgången. Vi möter mer eller mindra varandra också. Det går knappt att skriva det bättre. Det gör det extra häftigt att alla vi tre där nere kan åka ur, hamna på kvalplats och stanna utan kval. Det är klart att man vill spela en sådan match och uppleva det. Om man går in med för mycket rädsla kommer det inte att bli bra och man kommer att ångra sig efter. Det är bara att gå ut och köra. Man kan styra hur mycket man ger och sin egen prestation, men inte mycket mer än det.

Hur tror du att ni som lag kommer att förhålla er till andra resultat under matchen?

– Jag tror att tränarna kommer ha lite koll på det. Jag tänkte på det idag också. För att vi ska klara oss utan kval måste vi vinna. Egentligen spelar det ingen roll för oss att kolla på resultatet. Tappar Norrköping sin match och vi vinner är vi klara oavsett.



– Om det inte skulle gå så bra i matchen och det handlar om att säkra kvalplatsen kanske man får kolla resultat de sista minuterna för att se vad man ska göra. Grundtanken är ändå att de andra matcherna inte spelar någon roll, vi måste ändå vinna för att ha en chans att klara oss kvar.

Följer inte med Degerfors ner i superettan: “Svårt att se att jag blir kvar”

Det var under den sista timmen av sommarens transferfönster som Dijan Vukojevic vände hem till Degerfors efter en kort sejour i polska Wieczysta Kraków. Det menar han hade sin tydliga förklaring.

– De gjorde det tydligt nere i Polen att jag inte skulle spela något mer. Då var det bara att leta efter andra alternativ. Degerfors kom upp som ett sådant och det kändes rätt.

Du skrev bara på för ett halvår. Hur kommer det sig?

– Jag vet inte. Vi diskuterade det och jag hade ambitioner att stanna utomlands. Det var ganska nära och vi pratade med några klubbar men det blev aldrig av. Då kände jag att det är bättre om jag spelar än att jag sitter nere i Polen och inte gör någonting. Om det gick bra här kanske jag kunde testa senare, men det var lite av en chansning. Jag är i den åldern nu att om jag skulle skriva på för ett och ett halvt år och göra det bra under hösten är det inte många klubbar som vill köpa ut en 30-åring. Om jag går på fri transfer blir det mycket lättare, då det var kanske därför.

Just nu återstår endast en ordinarie allsvensk match för Dijan Vukojevic innan hans avtal löper ut. Skulle “Bruket” trilla ur högstaserien ser Vukojevic inte ut att följa med ner i superettan.

– Det skulle jag nog säga faktiskt. Jag stänger inte dörren för Degerfors men skulle vi åka ner har jag svårt att se att jag blir kvar.

Det har även skrivits om att Djurgården är intresserade av dig. Finns det någonting du kan säga om det?

– Det finns inte så mycket att säga om det. Det kom ut lite rykten men jag kan inte säga så mycket om det ännu, avslutar Vukojevic.

Matchen mellan Brommapojkarna och Degerfors har avspark klockan 15.00 på söndag.