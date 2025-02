Newcastle vann – Willock hjälte

Birmingham mötte Newcastle i FA-cupens tredje omgång, där Alexander Isak startade på bänken.

Newcastle fick en tung inledning på matchen och hamnade snabbt i underläge men lyckades vända och vinna matchen.



Alexander Isak inledde FA-cupmatchen mot Birmingham på bänken. Tränaren Eddie Howe valde att sätta Isak på bänken och istället satsa på Callum Wilson som forward. Samtidigt tog Emil Krafth plats i backlinjen.

Matchen började dramatiskt då Birmingham tog ledningen redan efter knappt en minut. Ethan Laird utnyttjade en hörna och sköt in 1-0 för League One-laget.



Inom en tidsram på fem minuter vände Newcastle matchen. I den 22:a matchminuten kvitterade gästerna till 1-1 genom Joe Willock. Birmingham-målvakten Bailey Peacock-Farrell såg ut att ha räddat bollen på mållinjen, men domaren dömde mål, trots protester från Birmingham-spelarna. Eftersom VAR inte används i FA-cupen stod domslutet fast.



Bara någon minut senare tog de ledningen, då genom Alexander Isaks ersättare Callum Wilson.



Men Birmingham kom tillbaka, i matchminut 40 såg Iwata till att ge hemmalaget en reducering.



Det dröjde tills slutet av matchen för att få ett avgörande. Med mindre än tio minuter kvar av ordinarie tid utökade Newcastle till 3–2. Willock slog till igen och gjorde sitt andra mål för kvällen – ett avgörande som säkrade segern.



Alexander Isak kom in i 90+14 och fick inte lång tid på planen innan matchen blåstes av. Anledningen till den långa tilläggstiden var en otäck skada som skedde drygt tio minuter in i den andra halvleken. Lewis Miley stämplade Birminghams Marc Leonard vid knät. Leonard fick behandling i flera minuter innan han bars ut på bår.

Startelvor:

Birmingham: Peacock-Farrell – Laird, Klarer, Davies, Cochrane – Iwata, Leonard – Wright, Dowell, Anderson – Stansfield

Newcastle: Pope – Livramento, Krafth, Burn, Targett – Bruno, Miley, Longstaff – Osula, Willock, Wilson