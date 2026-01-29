Prenumerera

Foto: Alamy

Tre (!) mål mot samma klubb – målvakter som gjort mål i CL

Att målvakter gör mål hör inte till vanligheterna. 
Än mer sällan sker det i den europeiska fotbollens finrum – Champions League.
Här är fem målvakter som har gjort mål i världens bästa klubblagsturnering.

Reporter: Jakob Bergelv

När Antoliy Trubin nickade in 4–2 för Benfica mot Real Madrid innebar det inte bara att Lissabonklubben tog sig vidare i Champions League. Det gjorde också ukrainaren till den blott femte målvakten som gjort mål i turneringen. 

Men vilka är de övriga medlemmarna i denna exklusiva klubb? Det ska vi reda ut nu. 

Ivan Provedel 

