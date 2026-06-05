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Foto: Bildbyrån

Officiellt: Hammarby sparkar Kalle Karlsson

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Tor Sundberg
Webbredaktör
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Tre raka förluster.
Det blev droppen för Hammarby som nu har sparkat Kalle Karlsson.
– Utvecklingen i träningsvardagen har inte blivit vad vi hoppades på under våren, säger sportchef Mikael Hjelmberg i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Med tre raka förluster i allsvenskan har Hammarby beslutat sig för att entlediga Kalle Karlsson från rollen som huvudtränare i klubben.

Karlsson, som anställdes av ”Bajen” under vintern, ledde laget i elva allsvenska matcher i vilka de grönvita tog 17 poäng.

I ett uttalande på Hammarbys officiella hemsida berättar sportchef Mikael Hjelmberg att det dock inte är till följd av resultaten man väljer att avbryta sitt samarbete med tränaren.

– Utvecklingen i träningsvardagen har inte blivit vad vi hoppades på under våren. För att Hammarby både på kort och lång sikt ska fortsätta utvecklas i rätt riktning så bedömer vi detta som en nödvändig åtgärd, säger Hjelmberg.

”Bajen” låter även meddela att man, klockan 13.00 i dag, kommer att hålla en presskonferens på Årsta IP där man ”presenterar förändringarna i tränarstaben”.

Enligt mediauppgifter väntas den förre Malmö FF-tränaren Henrik Rydström ersätta Kalle Karlsson.

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