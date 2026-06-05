Officiellt: Odefalk tackar för sig – lämnar Pafos

Wilmer Odefalk har varit utlånad till Pafos.

Nu återvänder han till Brommapojkarna.

”Vi vill uppriktigt tacka Wilmer”, skriver den cypriotiska klubben på Instagram.

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Strax före den allsvenska säsongen 2025 lånades Wilmer Odefalk, 21, ut från Brommapojkarna.

Detta då han skrev på ett drygt års långt lånekontrakt med Pafos på Cypern.

Med 14 matcher, ett mål och tre assist, står det nu klart att den offensiva mittfältaren har gjort sitt i klubben.

Detta då ö-klubben har valt att inte nyttja den köpoption som fanns inskriven i lånekontraktet. Således vänder Odefalk hem till BP.

”Vi vill uppriktigt tacka Wilmer för hans insats och för den professionalism han visade varje dag när han representerade vår klubb”, skriver Pafos på Instagram.