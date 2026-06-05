Cherki självsäker inför VM: ”Vi kommer att krossa alla”

Frankrike vann VM-guld 2018.

Nu tror Rayan Cherki på en ny titel till sommaren.

– Vi ska åka till VM för att krossa alla, säger City-spelaren till franska TF1.

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VM-sommaren för åtta år sedan minns Frankrike med värme.

Först vann man sin grupp före Danmark, Peru och Australien. Därefter betade man av Argentina, Uruguay och Belgien i slutspelet – innan man ställdes mot Kroatien i finalen på Luzjniki-stadion i Moskva.

Där vann man med 4-2 och lyfte sitt andra VM-guld genom historien.

Till sommarens mästerskap i USA, Mexiko och Kanada tror Rayan Cherki på ett nytt sådant för sitt landslag.

– Jag kan säga er, vi kommer inte att åka till VM som favoriter. Vi kommer att åka som om det vore den första och sista vi någonsin kommer att spela. Vi kommer inte att åka till VM som favoriter, vi kommer att krossa alla. Jag vill ge allt för mina lagkamrater och för landet, säger han till TF1.

I sin grupp ställs Frankrike mot Norge, Senegal och Irak.

