Klart: Moberg Karlsson lämnar Tochigi City

David Moberg Karlsson lämnade IFK Norrköping för Tochigi City i fjol.

Nu står det klart att svensken lämnar den japanska klubben.

– Ibland är stunder i livet korta men fina, säger han i ett uttalande.

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Efter att IFK Norrköping åkt ur allsvenskan lämnade den offensive pjäsen David Moberg Karlsson. 32-åringen gick till den japanska klubben Tochigi City.

Nu meddelar Tochigi att Moberg Karlsson lämnar efter säsongen i samband med att hans kontrakt löper ut.

– Ibland är stunder i livet korta men fina. Det här är en sådan stund. Jag vill tacka alla i Tochigi stad och alla i Sano som hjälpte mig och min familj att känna oss hemma. Jag vill också tacka klubbpresidenten och tränaren för deras förståelse inför ett svårt beslut och för att de bemötte det med respekt. Min kärlek till Japan och det japanska folket är oförändrad. Jag önskar klubben och supportrarna all framgång i framtiden, säger Moberg Karlsson i ett uttalande på klubbens hemsida.

32-åringen har tidigare spelat i klubbar som IFK Göteborg, Sunderland, FC Nordsjælland och Sparta Prag.