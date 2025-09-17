Prenumerera

Foto: Alamy

Återkomsten – om Mourinho tar över Benfica

José Mourinho väntas ta över Benfica.
Då återvänder den tidigare Chelsea-bossen till Stamford Bridge direkt.

Foto: Alamy

Tränarikonen José Mourinho är utan jobb sedan han valt att lämna den turkiska storklubben Fenerbahce i slutet av augusti.
Under onsdagsmorgonen kommer rapporter från flera olika håll om att portugisen är på väg att göra klart med en ny klubb, nämligen portugisiska Benfica. Enligt CNN ska en principöverenskommelse redan vara nådd, och Mourinho sägs kunna presenteras redan i dag och leda klubben i lördagens ligamatch mot AVS.

Om tränarskiftet går i mål och Mourinho återvänder till klubben där han inledde sin seniortränarkarriär kommer ”The Special One” inleda med tre ligamatcher i Portugal innan det är dags för en bortamatch i Champions League. Då reser Benfica till London för ett möte med Chelsea, klubben som José Mourinho är främst förknippad med.

Den nye Chelsea-tränaren och tidigare FC Porto-tränaren Jose Mourinho poserar för fotografer på Chelseas Stamford Bridge-arena, London, onsdagen den 2 juni 2004. Mourinho har skrivit på ett nytt treårskontrakt med fotbollsklubben. De sex största stjärnorna under denna Premier League-säsong kommer inte att göra ett mål eller göra en räddning. De kommer inte ens att få vara på planen under spelet. Ankomsten av tränarna Jose Mourinho, Jacques Santini och Rafael Benitez har lagt till ännu mer krydda till ett mästerskap som, fram till Chelseas uppkomst förra säsongen, hade blivit något av en tvåhästars tävling.
Mourinho presenteras av Chelsea 2004. Foto: Alamy

62-åringen ledde Chelsea i två sejourer (2004-07 & 2013-15) och gjorde totalt 321 matcher vid sidlinjen. Han har vunnit ligan med Chelsea vid hela tre tillfällen, FA-cupen en gång och vunnit ligacuptiteln tre gånger.

Matchen mellan Chelsea och Benfica på Stamford Bridge spelas på tisdag den 30 september.

