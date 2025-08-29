Klart: José Mourinho lämnar Fenerbahce

Fenerbahce misslyckades med att ta sig vidare i Champions League-kvalet.

Nu står det klart att José Mourinho lämnar den turkiska storklubben.

José Mourinho tog över Fenerbahce våren 2024.

Nu hösten 2025 så står det klart att portugisen lämnar den turkiska storklubben.

Fenerbahce misslyckades med att kvalificerar sig till Champions League tidigare i veckan, då man föll i playoffet mot Benfica och nu står det alltså klart att portugisen väljer lämnar.

”Vi tackar honom för hans insatser för vårt lag och önskar honom lycka till i framtiden”, skriver klubben via X.