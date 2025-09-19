Bernardo Silva om De Bruyne: ”Saknar honom mycket”

Under gårdagen ställdes Manchester City mot Napoli.

Då var Kevin De Bruyne tillbaka på Etihad Stadium.

– Han är en väldigt god vän och vi saknar honom mycket, säger Bernardo Silva till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Under sommaren lämnade Kevin De Bruyne Manchester City efter tio år och över 400 matcher för klubben.

Detta för att skriva på för Napoli, som han nu har spelat fyra matcher för.

Den senaste var under gårdagen, då han ställdes mot sin gamla klubb på Etihad Stadium i Manchester. Där blev det förlust för belgaren, som också blev utbytt efter 26 minuter. Efter matchen menar hans förre lagkamrat, Bernado Silva, att det var fint att se sin gamla kapten.

– Jag spenderade nyss lite tid med varandra, då han kom in till vårt omklädningsrum, säger Bernardo Silva till Sky Sports och fortsätter:

– Han är en väldigt god vän och vi saknar honom mycket. Det var kul att se honom.

Sky-reportern påpekar att mottagandet av den förre lagkaptenen var bra.

– Det var ett bra mottagande och han förtjänar det. Det var fint att se honom, avslutar Silva.