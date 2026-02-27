Garanterat stormöte – så kan CL-åttondelarna lottas

I dag lottas åttondelsfinalerna i Champions League.

Redan innan denna vet vi vilka lag som kan komma att ställas mot varandra.

Se alla möjliga utfall av lottningen här!

Foto: Bildbyrån

Bodø/Glimt har skrällt sig vidare mot Inter. Galatasaray undvikit fiasko mot Juventus och Atalanta vänt och vunnit hemma mot Dortmund.

Det är tre av lagen som har kvalificerat sig till åttondelsfinal i Champions League. Utöver de åtta lag som blev klara under tisdagen och onsdagen hade de åtta bästa klubbarna från ligafasen redan säkrat en plats bland de 16 bästa klubbarna.

I dag, klockan 12.00, lottas åttondelsfinalerna i “House of European Football” , Nyon.

Sedan i onsdags stod det klart vilka lagen som gått via play off-spelet kan lottas mot i åttondelsfinalen. För Newcastles del, som krossade azeriska Qarabag med 9-3 över två möten, väntar antingen Chelsea eller FC Barcelona. Detsamma gäller Paris Saint-Germain som slog ut Monaco med 5-4.

Galatasaray, som avgjorde i förlängning mot ett decimerat Juventus, kan lottas mot Liverpool eller Tottenham. Det gäller också Atletico Madrid som slog ut belgiska Club Brügge med tre måls marginal.

Real Madrid lyckades ta sig förbi Benfica efter ett uppmärksammat dubbelmöte och kommer nu att möta Sporting eller Manchester City i åttondelen. Det gäller även norska Bodø/Glimt som har goda minnen från när Pep Guardiolas lag gästade Aspmyra.

De sista sex lagen som kan komma att lottas mot varandra är Atalanta, som avgjorde med matchens sista spark mot Dortmund i går, som kan lottas mot antingen Arsenal eller Bayern München. Bayer Leverkusen, som vann med 2-0 mot grekiska Olympiakos, går samma öde mötes.

Hela slutspelsträdet: