TV: PSG vidare till åttondel – pressades av Monaco

Paris Saint-Germain vann Champions League i fjol.

Nu har man tagit sig till åttondelsfinal.

Detta efter att ha besegrat Ligue 1-rivalen Monaco med 5-4 över två möten.

Förra veckan inledde Paris Saint-Germain och Monaco sitt dubbelmöte i Champions Leagues sextondelsfinal. Då ställdes man mot varandra på Stade Louis II i Monaco, där hemmalaget tog ledningen med 2-0.

Den matchen skulle dock PSG vända och vinna med 3-2 vilket gjorde att man gick in med en uddamålsledning till dagens batalj på Parc des Princes.

Där skulle yttern Maghnes Akliouche bryta dödläget i den 45:e minuten och alltså kvittera dubbelmötet. I inledningen av den andra akten skulle bortalagets Mamadou Coulibaly dra på sig sitt andra gula kort och visas ut.

Med en timme spelad skulle Paris-laget återta stafettpinnen genom Marquinhos, som kvitterade matchen. Endast sex minuter senare var det dags för nytt PSG-mål, denna gång genom Chvitja Kvaratschelia.

Trots manfallet skulle Monaco få in en sen reducering genom Jordan Teze, vilket dock inte skulle räcka till. Till slut vann Paris Saint-Germain med 5-4 och gick vidare till åttondelsfinal.