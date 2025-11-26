Guardiola erkänner misstag: ”För mycket”

Pep Guardiola gjorde tio (!) förändringar i elvan.

Då chockförlorade Manchester City mot Bayer Leverkusen.

– Jag tar fullt ansvar, säger tränaren till TNT Sport.

Foto: Alamy

När startelvorna inför Champions League-matchen mellan Manchester City och Bayer Leverkusen rullades ut en timme innan avspark under tisdagskvällen var det många som satte kaffet i halsen.

Hemmalagstränaren Pep Guardiola valde att göra hela tio förändringar i startelvan jämfört med förlusten mot Newcastle i lördags. Bland annat bänkades storstjärnan Erling Haaland, Ruben Dias, Josko Gvardiol och Phil Foden.

Tränardraget föll inte väl ut och City chockförlorade hemma mot tyska Leverkusen med 2–0.

– Jag måste acceptera det. Om vi vinner skulle det inte vara ett problem, så jag måste acceptera att det kanske är för mycket, säger Guardiola till TNT Sport om förändringarna i startelvan.

– Jag har alltid haft tron på den långa säsongen och att alla måste vara delaktiga, men kanske var det för mycket. De spelade för att inte göra misstag istället för att göra det vi skulle göra, fortsätter han.

Foden och Guardiola. Foto: Alamy

Tisdagens förlust mot Bayer Leverkusen blev Manchester Citys andra raka.

– Det var inte den prestation vi hade tänkt oss. Jag tar fullt ansvar. Vi saknade något. Vi missade en otrolig möjlighet och nu måste vi kämpa i de kommande matcherna, säger Pep Guardiola.