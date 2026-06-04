Officiellt: Andoni Iraola tar över Liverpool

Liverpool har presenterat sin nya huvudtränare.

Andoni Iraola lämnar Bournemouth och tar över efter Arne Slot inför den kommande säsongen.

– Jag är riktigt, iktigt exalterad. säger han till klubbens hemsida.

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Liverpool bekräftar att Andoni Iraola blir klubbens nya huvudtränare. Spanjoren ersätter Arne Slot, som fick lämna posten efter två säsonger i klubben.

Den 43-årige tränaren ansluter från Bournemouth, där han gjort succé under sina tre år i klubben.

– Jag är riktigt, riktigt exalterad. För det är ju uppenbart att man känner till Liverpool, man vet att det är en stor klubb, en enorm klubb, en av de största i världen, säger Iraola i ett uttalande på klubbens hemsida.

Spanjoren beskriver möjligheten att träna Liverpool som svår att tacka nej till.

– Man behöver inte mycket för att bli attraherad av Liverpool. Liverpool är Liverpool. Men självklart atmosfären, supportrarna, klubben, spelarna, chansen för mig att träna spelare på toppnivå, chansen att kämpa om titlar. Jag tror att det inte kan bli mer attraktivt än så här. Det är svårt att hitta det.

Innan tiden i Bournemouth tränade Iraola även spanska Rayo Vallecano.