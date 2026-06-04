Spaniens missräkning inför VM – kryssade mot Irak

VM-favoriten Spanien fick nöja sig med oavgjort i genrepet mot Irak.

Träningsmatchen slutade 1–1 efter mål från Ferran Torres och Merchas Doski.

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Spanien fick ingen drömuppladdning inför sommarens VM-slutspel i USA, Kanada och Mexiko.



I torsdagens träningslandskamp mot Irak blev det bara 1–1.

Ferran Torres gav Spanien ledningen, men Irak svarade genom Merchas Doski innan halvtidsvilan. Fler mål än så blev det inte och matchen slutade oavgjort.

I gruppspelet väntar Kap Verde, Saudarabien och Uruguay för Spanien.