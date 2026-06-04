Taha Ali vände ut och in på Greklands landslag i andra halvlek.

På engelskspråkiga Wikipedia står det nu att MFF-stjärnan representerar grekiska storklubben Panathinaikos.

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Sverige var bleka hemma mot Grekland – i 63 minuter. Därefter hoppade Taha Ali in som en av nio svenska inhoppare och med Ali på planen ändrades allt.

MFF-stjärnan gjorde vad han ville på vänsterkanten och snurrade upp grekernas försvar gång på gång. Det dröjde inte länge för han spelade fram till Gustaf Nilssons 2-1-mål och därefter fortsatte showen på kanten.

Även om Grekland till sist kvitterade till 2-2 med matchens sista spark verkar Ali gjort rejält avtryck på grekerna.

För på engelskspråkiga Wikipedia har någon ändrat 27-åringens klubbadress från Malmö FF till grekiska storklubben Panathinaikos.

”Taha Abdi Ali (born 1 July 1998) is a Swedish-Somali-Sudanese professional footballer who plays as a left winger for Greek club Panathinaikos FC and the Sweden national team” inleds texten med.

Atens grönvita drake har en historia med många svenska spelare. Under 2000-talet har namn som Mikael Nilsson, Mikael Antonsson, Marcus Berg, Guillermo Molins och Alexander Jeremejeff alla representerat Panathinaikos.

Taha Ali kom till MFF från rivalen Helsingborgs IF inför 2023 års allsvenska och sitter nu på ett kontrakt som löper ut vid årsskiftet.