Häcken-keepern bedrövad efter CL-uttåget: ”Tomhet”

En straff i minut 100 innebar förlängning och senare uttåg ur Champions League för BK Häcken.

Detta till landslagsmålvakten Jennifer Falks stora besvikelse.

– Det är tomhet, säger hon till GP.

Foto: Alamy

Efter ett 1–1-resultat på Bravida arena i förra veckan var dubbelmötet mellan Häcken och den spanska storklubben Atlético Madrid i kvalet till Champions League vidöppet. Under torsdagskvällen hade Hisingsklubben begett sig söderut för returmötet i Spaniens huvudstad.

Då skulle anfalls-stjärnan Anna Anvegård, som var tillbaka från start för ”Getingarna”, spräcka målnollan efter en dryg halvtimmes spel.

Det resultatet stod sig hela vägen fram till matchminut 100. Då tilldömdes Atlético en straff och kvitterade kvalmatchen. I förlängningen gjorde även spanjorskorna vad som kom att bli segermålet, och Häcken var ute ur Champions League.

– Det är tomhet. Jag är besviken och ledsen över att det inte blir något Champions League-äventyr i höst, säger Jennifer Falk till GP och fortsätter:

– De får straff när det är över övertiden. Det är det sista som händer. Det gör såklart att det blir extra tungt när vi har slitit och gjort det så bra hela matchen.

Det är inte den första gången detta år som Falk åker på en tung förlust, då burväktaren var med i kvartsfinalen mot England i EM.

– Just nu försöker jag bara samla mig och finnas där för de som behöver det. Sen tror jag framförallt att det viktigaste blir att kunna släppa det när vi kommer hem och få igång alla igen för vi har viktiga matcher när vi kommer hem, avslutar Falk.

Härnäst för Häcken väntar den andra kvalrundan i Europa Cup. Det motståndet lottas under fredagen.



