Här är ALLA svenskar i Europa-spel i veckan
Europa-fotbollen rullar vidare i veckan.
Här är ALLA svenskar som kan komma i spel.
✔️ Malmö FF och BK Häcken är inte inkluderade i listan.
I veckan är det dags för den andra ligafasomgången av både Champions League och Europa League. Då får bland annat Malmö FF, som förlorade premiärmatchen mot Ludogorets, att ta revansch och inkassera EL-ligafasens första trepoängare mot Viktoria Plzen.
I Champions League väntar ett riktigt stormöte när Barcelona tar emot den regerande CL-mästaren Paris Saint-Germain. Dessutom drar Conference League i gång med säsongens första ligafasomgång. Då premiärspelar BK Häcken borta mot Shelbourne i Irland.
Här är FotbollDirekts stora genomgång av alla utlandssvenskar som är i spel i Europa-turneringarna i veckan.
Champions League
Isak Hien
Möte: Atalanta – Club Brugge
Avspark: 18:45, tisdag 30 september
Gustaf Nilsson
Möte: Atalanta – Club Brugge
Avspark: 18:45, tisdag 30 september
Ken Sema
Möte: Pafos FC – Bayern München
Avspark: 21:00, tisdag 30 september
Lucas Bergvall
Möte: Bodø/Glimt – Tottenham Hotspur
Avspark: 21:00, tisdag 30 september
* Dejan Kulusevski är skadad och missar matchen.
Alexander Isak
Möte: Galatasaray – Liverpool
Avspark: 21:00, tisdag 30 september
Samuel Dahl
Möte: Chelsea – Benfica
Avspark: 21:00, tisdag 30 september
Hugo Larsson
Möte: Atletico de Madrid – Eintracht Frankfurt
Avspark: 21:00, tisdag 30 september
Anthony Elanga & Emil Krafth
Möte: Union Saint-Gilloise – Newcastle United
Avspark: 18:45, onsdag 1 oktober
Jordan Larsson & Viktor Claesson
Möte: Qarabag – FC Köpenhamn
Avspark: 18:45, onsdag 1 oktober
Jonas Rouhi
Möte: Villarreal – Juventus
Avspark: 21:00, onsdag 1 oktober
Roony Bardghji
Möte: FC Barcelona – Paris Saint-Germain
Avspark: 21:00, onsdag 1 oktober
Daniel Svensson
Möte: Borussia Dortmund – Athletic Club
Avspark: 21:00, onsdag 1 oktober
Viktor Gyökeres
Möte: Arsenal – Olympiakos
Avspark: 21:00, onsdag 1 oktober
Europa League
Gustav Arcos Sundqvist
Möte: SK Brann – FC Utrecht
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober
Edvin Kurtulus & Joel Andersson
Möte: Ludogorets – Real Betis
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober
Victor Edvardssen
Möte: Panathinaikos – Go Ahead Eagles
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober
* Oscar Pettersson är inte med i truppen.
Isak Jansson
Möte: Fenerbahce – OGC Nice
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober
Benjamin Nygren
Möte: Celtic – Sporting Braga
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober
Gustaf Lagerbielke
Möte: Celtic – Sporting Braga
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober
Emil Holm
Möte: Bologna – SC Freiburg
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober
Carl Starfelt & Williot Swedberg
Möte: Celta de Vigo – Paok FC
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
John Mellberg
Möte: Olympique Lyonnais – FC Red Bull Salzburg
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
Matteo Perez Vinlöf
Möte: Maccabi Tel Aviv – Dinamo Zagreb
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
Liam Selin
Möte: Nottingham Forest – FC Midtjylland
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
Jusef Erabi
Möte: KRC Genk – Ferencvaros
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
Jonathan Levi
Möte: KRC Genk – Ferencvaros
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
Malcolm Jeng
Möte: Feyenoord – Aston Villa
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
Victor Nilsson Lindelöf
Möte: Feyenoord – Aston Villa
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
Jeremy Agbonifo
Möte: FC Basel – Aston Villa
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
Conference League
Alex Douglas, Leo Bengtsson, Mikael Ishak & Patrik Wålemark
Möte: Lech Poznan – SK Rapid
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober
Jamie Roche
Möte: Lausanne-Sport – Breidablik
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober
Karl-Johan Johnsson & Sebastian Nanasi
Möte: Slovan Bratislava – RC Strasbourg
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
Josafat Mendes
Möte: Legia Warszawa – Samsunspor
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
Niclas Eliasson
Möte: NK Celje – AEK Aten
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
Jesper Karlsson
Möte: Aberdeen – Shakhtar Donetsk
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
Marcus Rohdén
Möte: AEK Larnaca – AZ Alkmaar
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober
