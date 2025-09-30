Europa-fotbollen rullar vidare i veckan.

Här är ALLA svenskar som kan komma i spel.

✔️ Malmö FF och BK Häcken är inte inkluderade i listan.

I veckan är det dags för den andra ligafasomgången av både Champions League och Europa League. Då får bland annat Malmö FF, som förlorade premiärmatchen mot Ludogorets, att ta revansch och inkassera EL-ligafasens första trepoängare mot Viktoria Plzen.

I Champions League väntar ett riktigt stormöte när Barcelona tar emot den regerande CL-mästaren Paris Saint-Germain. Dessutom drar Conference League i gång med säsongens första ligafasomgång. Då premiärspelar BK Häcken borta mot Shelbourne i Irland.

Här är FotbollDirekts stora genomgång av alla utlandssvenskar som är i spel i Europa-turneringarna i veckan.

Champions League

Isak Hien

Möte: Atalanta – Club Brugge

Avspark: 18:45, tisdag 30 september

Gustaf Nilsson

Möte: Atalanta – Club Brugge

Avspark: 18:45, tisdag 30 september

Ken Sema

Möte: Pafos FC – Bayern München

Avspark: 21:00, tisdag 30 september

Lucas Bergvall

Möte: Bodø/Glimt – Tottenham Hotspur

Avspark: 21:00, tisdag 30 september

* Dejan Kulusevski är skadad och missar matchen.

Alexander Isak

Möte: Galatasaray – Liverpool

Avspark: 21:00, tisdag 30 september

Samuel Dahl

Möte: Chelsea – Benfica

Avspark: 21:00, tisdag 30 september

Hugo Larsson

Möte: Atletico de Madrid – Eintracht Frankfurt

Avspark: 21:00, tisdag 30 september

Anthony Elanga & Emil Krafth

Möte: Union Saint-Gilloise – Newcastle United

Avspark: 18:45, onsdag 1 oktober

Jordan Larsson & Viktor Claesson

Möte: Qarabag – FC Köpenhamn

Avspark: 18:45, onsdag 1 oktober

Jonas Rouhi

Möte: Villarreal – Juventus

Avspark: 21:00, onsdag 1 oktober

Roony Bardghji

Möte: FC Barcelona – Paris Saint-Germain

Avspark: 21:00, onsdag 1 oktober

Daniel Svensson

Möte: Borussia Dortmund – Athletic Club

Avspark: 21:00, onsdag 1 oktober

Viktor Gyökeres

Möte: Arsenal – Olympiakos

Avspark: 21:00, onsdag 1 oktober

Europa League

Gustav Arcos Sundqvist

Möte: SK Brann – FC Utrecht

Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Edvin Kurtulus & Joel Andersson

Möte: Ludogorets – Real Betis

Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Victor Edvardssen

Möte: Panathinaikos – Go Ahead Eagles

Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

* Oscar Pettersson är inte med i truppen.

Isak Jansson

Möte: Fenerbahce – OGC Nice

Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Benjamin Nygren

Möte: Celtic – Sporting Braga

Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Gustaf Lagerbielke

Möte: Celtic – Sporting Braga

Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Emil Holm

Möte: Bologna – SC Freiburg

Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Carl Starfelt & Williot Swedberg

Möte: Celta de Vigo – Paok FC

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

John Mellberg

Möte: Olympique Lyonnais – FC Red Bull Salzburg

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Matteo Perez Vinlöf

Möte: Maccabi Tel Aviv – Dinamo Zagreb

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Liam Selin

Möte: Nottingham Forest – FC Midtjylland

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Jusef Erabi

Möte: KRC Genk – Ferencvaros

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Jonathan Levi

Möte: KRC Genk – Ferencvaros

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Malcolm Jeng

Möte: Feyenoord – Aston Villa

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Victor Nilsson Lindelöf

Möte: Feyenoord – Aston Villa

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Jeremy Agbonifo

Möte: FC Basel – Aston Villa

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Conference League

Alex Douglas, Leo Bengtsson, Mikael Ishak & Patrik Wålemark

Möte: Lech Poznan – SK Rapid

Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Jamie Roche

Möte: Lausanne-Sport – Breidablik

Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Karl-Johan Johnsson & Sebastian Nanasi

Möte: Slovan Bratislava – RC Strasbourg

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Josafat Mendes

Möte: Legia Warszawa – Samsunspor

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Niclas Eliasson

Möte: NK Celje – AEK Aten

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Jesper Karlsson

Möte: Aberdeen – Shakhtar Donetsk

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Marcus Rohdén

Möte: AEK Larnaca – AZ Alkmaar

Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober