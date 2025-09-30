Prenumerera

Foto: Alamy

Här är ALLA svenskar i Europa-spel i veckan

Europa-fotbollen rullar vidare i veckan.
Här är ALLA svenskar som kan komma i spel.

Foto: Alamy

✔️ Malmö FF och BK Häcken är inte inkluderade i listan.

I veckan är det dags för den andra ligafasomgången av både Champions League och Europa League. Då får bland annat Malmö FF, som förlorade premiärmatchen mot Ludogorets, att ta revansch och inkassera EL-ligafasens första trepoängare mot Viktoria Plzen.

I Champions League väntar ett riktigt stormöte när Barcelona tar emot den regerande CL-mästaren Paris Saint-Germain. Dessutom drar Conference League i gång med säsongens första ligafasomgång. Då premiärspelar BK Häcken borta mot Shelbourne i Irland.

Här är FotbollDirekts stora genomgång av alla utlandssvenskar som är i spel i Europa-turneringarna i veckan.

Champions League

Isak Hien

Möte: Atalanta – Club Brugge
Avspark: 18:45, tisdag 30 september

Gustaf Nilsson

Möte: Atalanta – Club Brugge
Avspark: 18:45, tisdag 30 september

Ken Sema

Möte: Pafos FC – Bayern München
Avspark: 21:00, tisdag 30 september

Lucas Bergvall

Möte: Bodø/Glimt – Tottenham Hotspur
Avspark: 21:00, tisdag 30 september

* Dejan Kulusevski är skadad och missar matchen.

Alexander Isak

Möte: Galatasaray – Liverpool
Avspark: 21:00, tisdag 30 september

Liverpools Alexander Isak anländer till Premier League-matchen på Selhurst Park, London.
Alexander Isak. Foto: Alamy

Samuel Dahl

Möte: Chelsea – Benfica
Avspark: 21:00, tisdag 30 september

Hugo Larsson

Möte: Atletico de Madrid – Eintracht Frankfurt
Avspark: 21:00, tisdag 30 september

Anthony Elanga & Emil Krafth

Möte: Union Saint-Gilloise – Newcastle United
Avspark: 18:45, onsdag 1 oktober

Jordan Larsson & Viktor Claesson

Möte: Qarabag – FC Köpenhamn
Avspark: 18:45, onsdag 1 oktober

Jonas Rouhi

Möte: Villarreal – Juventus
Avspark: 21:00, onsdag 1 oktober

Roony Bardghji

Möte: FC Barcelona – Paris Saint-Germain
Avspark: 21:00, onsdag 1 oktober

Barcelona, Spanien. 28 sep, 2025. Roony Bardghji i aktion under LaLiga EA Sports-matchen mellan FC Barcelona och Real Sociedad på Estadi Olímpic Lluís Companys.
Roony Bardghji. Foto: Alamy

Daniel Svensson

Möte: Borussia Dortmund – Athletic Club
Avspark: 21:00, onsdag 1 oktober

Viktor Gyökeres

Möte: Arsenal – Olympiakos
Avspark: 21:00, onsdag 1 oktober

✔️ Läs också: Alla svenskar i Champions League – och alla svenskmöten!

Europa League

Gustav Arcos Sundqvist

Möte: SK Brann – FC Utrecht
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Edvin Kurtulus & Joel Andersson

Möte: Ludogorets – Real Betis
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Victor Edvardssen

Möte: Panathinaikos – Go Ahead Eagles
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

* Oscar Pettersson är inte med i truppen.

Isak Jansson

Möte: Fenerbahce – OGC Nice
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Benjamin Nygren

Möte: Celtic – Sporting Braga
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Gustaf Lagerbielke

Möte: Celtic – Sporting Braga
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Emil Holm

Möte: Bologna – SC Freiburg
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Carl Starfelt & Williot Swedberg

Möte: Celta de Vigo – Paok FC
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

22 april 2023, MADRID, MADRID, SPANIEN: Williot Swedberg från RC Celta de Vigo ser på under den spanska ligan, La Liga Santander, fotbollsmatchen mellan Real Madrid och RC Celta de Vigo på Santiago Bernabeu-stadion den 22 april 2023, i Madrid, Spanien.
Williot Swedberg. Foto: Alamy

John Mellberg

Möte: Olympique Lyonnais – FC Red Bull Salzburg
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Matteo Perez Vinlöf

Möte: Maccabi Tel Aviv – Dinamo Zagreb
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Liam Selin

Möte: Nottingham Forest – FC Midtjylland
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Jusef Erabi

Möte: KRC Genk – Ferencvaros
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Jonathan Levi

Möte: KRC Genk – Ferencvaros
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Malcolm Jeng

Möte: Feyenoord – Aston Villa
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Victor Nilsson Lindelöf

Möte: Feyenoord – Aston Villa
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Jeremy Agbonifo

Möte: FC Basel – Aston Villa
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

✔️ Läs också: Här är alla svenskar i Europa League!

Conference League

Alex Douglas, Leo Bengtsson, Mikael Ishak & Patrik Wålemark

Möte: Lech Poznan – SK Rapid
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Jamie Roche

Möte: Lausanne-Sport – Breidablik
Avspark: 18:45, torsdag 2 oktober

Karl-Johan Johnsson & Sebastian Nanasi

Möte: Slovan Bratislava – RC Strasbourg
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Josafat Mendes

Möte: Legia Warszawa – Samsunspor
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Niclas Eliasson

Möte: NK Celje – AEK Aten
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Jesper Karlsson

Möte: Aberdeen – Shakhtar Donetsk
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

Marcus Rohdén

Möte: AEK Larnaca – AZ Alkmaar
Avspark: 21:00, torsdag 2 oktober

