Här är alla svenskar i Europa League
Det är dags för en ny Europa League-säsong.
Totalt 17 utlandssvenskar deltar i Uefa-turneringen.
Här är alla svenskar som spelar i Europa League.
Med start i kväll, onsdag, drar den nya säsongen av Uefas näst högsta europeiska turering, Europa League, i gång. Ligafasen, där totalt 36 lag tävlar om 24 platser i slutspelet, startar under onsdagen och fortsätter hela vägen till den 29 januari.
Samtliga 36 lag spelar åtta matcher vardera, fyra på hemmaplan och fyra på bortaplan, mot olika motstånd.
Malmö FF är det enda svenska lag som deltar i turneringen efter att BK Häcken fått nöja sig med spel i Conference League.
Bortsett MFF deltar totalt 17 svenskar (20) i turneringen. Här går FotbollDirekt igenom alla utlandssvenskar som deltar i Europa League.
Alla svenskar i Europa League:
- Victor Nilsson Lindelöf, försvarare – Aston Villa (England)
- Jeremy Agbonifo, anfallare – FC Basel (Schweiz)
- Emil Holm, försvarare (inte med i truppen till ligafasen) – Bologna FC (Italien)
- Gustaf Lagerbielke, försvarare – SC Braga (Portugal)
- Carl Starfelt, försvarare – Celta Vigo (Spanien)
- Williot Swedberg, anfallare – Celta Vigo (Spanien)
- Benjamin Nygren, anfallare – Celtic (Skotland)
- Jonathan Levi, mittfältare – Ferencvárosi (Ungern)
- Malcolm Jeng, försvarare – Feyenoord (Nederländerna)
- Jusef Erabi, anfallare – KRC Genk (Belgien)
- Matteo Perez Vinlöf, försvarare – Dinamo Zagreb (Kroatien)
- Victor Edvardsen, anfallare – Go Ahead Eagles (Nederländerna)
- Oscar Pettersson, anfallare (inte med i truppen till ligafasen) – Go Ahead Eagles (Nederländerna)
- Joel Andersson, försvarare – Ludogorets Razgrad (Bulgarien)
- Edvin Kurtulus, försvarare – Ludogorets Razgrad (Bulgarien)
- Liam Selin, målvakt – FC Midtjylland (Danmark)
- Isak Jansson, anfallare – OGC Nice (Frankrike)
- Alexander Jeremejeff, anfallare (inte med i truppen till ligafasen) – Panathinaikos FC (Grekland)
- John Mellberg, försvarare – FC Salzburg (Österrike)
- Gustav Arcos Sundqvist, anfallare – FC Utrecht (Nederländerna)
Turkisk-svenske Deniz Gül, som enligt Uefa räknas som en turkisk spelare, saknas från Portos trupp i ligafasen. Feyenoords Anel Ahmedhodžić räknas som bosnier då han har valt att representera Bosnien och Hercegovinas landslag.
Alla lag i Europa League:
- Aston Villa (England)
- FC Basel (Schweiz)
- Bologna FC (Italien)
- SC Braga (Portugal)
- SK Brann (Norge)
- Celta Vigo (Spanien)
- Celtic (Skotland)
- Crena Zvezda (Serbien)
- FCSB (Rumänien)
- Fenerbahçe SK (Turkiet)
- Ferencvárosi (Ungern)
- Feyenoord (Nederländerna)
- SC Freiburg (Tyskland)
- KRC Genk (Belgien)
- Dinamo Zagreb (Kroatien)
- Go Ahead Eagles (Nederländerna)
- LOSC Lille (Frankrike)
- Ludogorets Razgrad (Bulgarien)
- Olympique Lyonnais (Frankrike)
- Maccabi Tel Aviv (Israel)
- Malmö FF (Sverige)
- FC Midtjylland (Danmark)
- OGC Nice (Frankrike)
- Nottingham Forest (England)
- Panathinaikos FC (Grekland)
- Paok (Grekland)
- FC Porto (Portugal)
- Rangers (Skotland)
- Real Betis (Spanien)
- AS Roma (Italien)
- FC Salzburg (Österrike)
- SK Sturm Graz (Österrike)
- VfB Stuttgart (Tyskland)
- FC Utrecht (Nederländerna)
- Viktoria Plzen (Tjeckien)
- Young Boys (Schweiz)
