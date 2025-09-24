Det är dags för en ny Europa League-säsong.

Totalt 17 utlandssvenskar deltar i Uefa-turneringen.

Här är alla svenskar som spelar i Europa League.

Foto: Alamy

Med start i kväll, onsdag, drar den nya säsongen av Uefas näst högsta europeiska turering, Europa League, i gång. Ligafasen, där totalt 36 lag tävlar om 24 platser i slutspelet, startar under onsdagen och fortsätter hela vägen till den 29 januari.

Samtliga 36 lag spelar åtta matcher vardera, fyra på hemmaplan och fyra på bortaplan, mot olika motstånd.

Malmö FF är det enda svenska lag som deltar i turneringen efter att BK Häcken fått nöja sig med spel i Conference League.

✔️ Läs också: Därför missar Malmö slutspel i Europa League!

Bortsett MFF deltar totalt 17 svenskar (20) i turneringen. Här går FotbollDirekt igenom alla utlandssvenskar som deltar i Europa League.

Alla svenskar i Europa League:

Jusef Erabi, Genk. Foto: Alamy

✔️ Läs också: Kurtulus ställs mot barndomsvännen: ”En fight i fighten”!

Turkisk-svenske Deniz Gül, som enligt Uefa räknas som en turkisk spelare, saknas från Portos trupp i ligafasen. Feyenoords Anel Ahmedhodžić räknas som bosnier då han har valt att representera Bosnien och Hercegovinas landslag.

Alla lag i Europa League: