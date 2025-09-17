Isak hyllas: ”Komplett anfallare”

I kväll kan Alexander Isak göra debut för Liverpool.

Då hyllas svensken av lagkaptenen Virgil van Dijk.

– Han är en klinisk avslutare, säger han.

Alexander Isak i träning med Liverpool. Foto: Alamy

Alexander Isak, 25, tränar för fullt med Liverpool efter rekordövergången från Newcastle. Den svenska landslagsanfallaren, som spenderade flera månader i strejk från Newcastles träningar, bedömdes inte vara i tillräckligt god form för att göra debut för ”The Reds” i helgens ligamatch mot Burnley och lämnades utanför truppen.

I onsdagskvällens Champions League-match mot Atletico Madrid väntas 25-åringen vara redo för att göra debut för Liverpool.

– Det finns definitivt en chans, då han är med i truppen. Då finns det en chans att spela. Men det är 100 procent säkert att han inte kommer spela 90 minuter, sa tränaren Arne Slot enligt Liverpool Echo tidigare i veckan.

Mohamed Salah och Alexander Isak. Foto: Alamy

”Det som efterfrågas”

Lagkaptenen och storstjärnan Virgil van Dijk gillar vad han har sett från Alexander Isak under de senaste dagarnas träningstillfällen.

– Han är en klinisk avslutare. Jag tycker att om du tittar på hans avslutningsförmåga, nickar, med vänstern, med högern, så är han den kompletta anfallaren just nu, säger mittbacken på presskonferensen inför Atletico Madrid-matchen enligt brittisk media.

Virgil van Dijk. Foto: Alamy

Van Dijk jämför Isak med Liverpools andra stora anfallsförvärv denna sommar, Hugo Ekitiké, som anslöt från tyska Eintracht Frankfurt för omkring 95 miljoner euro.

– De båda har så mycket kvalitet, de är väldigt bekväma med bollen så de kan länka spelet, de har snabbheten. Det är i princip det som efterfrågas nuförtiden av den moderna anfallaren, säger han.

Matchen mellan Liverpool och Atletico Madrid startar klockan 21:00 under onsdagen.