Alexander Isak är på väg mot debut för Liverpool.

FotbollDirekt har tagit hjälp av superdatorn BETSiE för att ta reda på hur mycket svenskens intåg påverkar.

Foto: Liverpool/Alamy

Sommarens stora transfersoppa fick till sist ett slut när Alexander Isak, 25, kritade på för Liverpool på deadline day för knappt två veckor sedan. Den svenska landslagsstjärnan hade spenderat månader med att strejka från Newcastles träningar och matcher efter att parterna hamnat i konflikt med varandra tidigare i somras, då Isak tyckte sig ha blivit lovad att få lämna klubben.

Transfern landade på en rekordstor övergångssumma. Enligt samstämmiga uppgifter betalade Liverpool omkring motsvarande 1,7 miljarder kronor för svensken, vilket är den dyraste brittiska övergången någonsin. Newcastle har också bekräftat att det rör sig om ett rekord i Premier League-sammanhang.

Foto: Alamy

Många trodde att debuten skulle komma i går, söndag, när Liverpool gästade Burnley i Premier League. Isak bedömdes dock vara i för dålig fysisk form efter strejken från Newcastle och lämnades utanför matchtruppen. Senare under söndagen meddelade tränaren Arne Slot att det förmodligen kommer att bli spel i en halvlek i onsdagens match mot Atletico de Madrid i Champions League.

– I Sverige gjorde de rätt i att ge honom bra pass utan att spela honom mycket, och vi gjorde detsamma. Nu kommer han att kunna spela minst 45 minuter på onsdag, eller lite mer, sa Slot enligt The Independent.

Men hur mycket är 1,7 miljarder kronor egentligen värt? Vad är det Liverpool har spenderat sina pengar på? FotbollDirekt har rådfrågat superdatorn BETSiE för att ta reda på svar på sådana frågor.

Hur påverkar Alexander Isak Liverpool?

Superdatorn sammanställer både statistik och data samt ekonomiska förutsättningar för att simulera ligasäsonger tusentals gånger. Efter att BETSiE kört sina simuleringar står det klart att Alexander Isaks intåg i Liverpool definitivt förbättrar klubbens chanser till att ta den andra raka Premier League-titeln. Men somliga hade kunnat tro att 1,7 miljarder skulle innebära en ännu större positiv inverkan.

Foto: Alamy

Enligt superdatorn har Liverpool, med nuvarande trupp, en ligavinnande chans på 59,4 procent. Det är mer än en dubbelt så stor möjlighet som andrahandsfavoriten Arsenal (27, 9 procent). Skulle man ta bort Alexander Isak ur ekvationen sjunker vinstchansen till 53,1 procent, en differens på strax över sex procentenheter.

Med Alexander Isak i truppen väntas Liverpool landa på totalt 82 poäng (81,8), fyra poäng framför Arsenal på 78 poäng. Utan ”Blågult”-stjärnan skulle poängsaldot landa på 81 poäng (80,5), enligt BETSiE:s simuleringar.