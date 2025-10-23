Alexander Isak har problem med en ljumske, enligt Arne Slot.

Det är fjärde gången på två år som anfallaren har råkat ut för samma typ av skada.

Sedan flytten till Premier League har Isak missat 221 dagar med skada.

Foto: Alamy

Det var i onsdagskvällens Champions League-möte med tyska Eintracht Frankfurt som olyckan var framme för rekordförvärvet Alexander Isak, 26. Svensken startade matchen för Liverpool, men redan i paus tvingades han utgå och ersattes av Federico Chiesa.

Under natten till torsdag meddelade tränaren Arne Slot att det sannolikt handlar om en skada på ”Blågult”-anfallaren.

– Han var tvungen att gå av för att han kände i ljumsken. Många har sagt till mig att de ville att jag skulle spela honom mer och vi var tvungna att hitta balansen och tyvärr fungerade inte den balansen perfekt för oss idag. Låt oss hoppas på det bästa, sa han på presskonferensen efter matchen.

Missat 41 matcher

Om det rör sig om just en skada i ljumsken är det den fjärde gången på bara två år som Alexander Isak råkat ut för en ljumskskada. Under säsongen 2023/24 med Newcastle hade han problem med ljumsken över två perioder, och under förra säsongen återkom samma typ av skada.

Isak skadad i Newcastle. Foto: Alamy

Enligt sajten Transfermarkt har 26-åringen totalt sett varit skadad i 221 dagar sedan flytten till Premier League från spanska Real Sociedad. Sedan dess har han missat 41 matcher.