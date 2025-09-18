Jordan Larsson gjorde sitt första CL-mål: ”En dröm”

Åtta minuter tog det.

Sedan hade Jordan Larsson spräckt nollan mot Bayer Leverkusen.

– Parken exploderade och det var mitt första Champions League-mål, säger svensken efter matchen.

Foto: Alamy

Det var i torsdagskvällens Champions League-premiär mellan FC Köpenhamn och Bayer Leverkusen som den svenske landslagsspelaren Jordan Larsson slog till. FCK-svensken dunkade in den danska huvudstadsklubbens ledningsmål efter bara åtta (!) minuters spel, men Larssons fullträff räckte inte hela vägen.

Efter att Bayer Leverkusen kvitterat sent tog FCK ledningen igen, men då räddade den tyska storklubben poäng på övertid och Larsson och kompani fick nöja sig med en poäng i CL-premiären.

– Vi ska ta med oss många bra saker. En poäng mot tyska mästarna förrförra säsongen, det är inte helt fel. Vi tar med oss det positiva från den här matchen, säger Jordan Larsson till FotbollDirekt, via systersajten Tipsbladet, efter matchen.

Foto: Alamy

”Det var fantastiskt”

Ledningsmålet kom efter att storstjärnan Elias Achouri snappat upp en boll som såg ut att vara på väg ut över sidlinjen. Tunisiern skickade in ett perfekt inlägg som Larsson mötte upp till 1–0.

– Det såg lite ut som att de trodde att bollen skulle gå ut, så jag satsade på att han skulle nå den och det gjorde han också. Han spelar in den perfekt till mig, jag var först in i boxen och slog in den i kassen. Parken exploderade och det var mitt första Champions League-mål – det var en dröm som gick i uppfyllelse för mig. Det var fantastiskt, säger Larsson.

Matchen slutade 2–2. Svenske Viktor Claesson byttes in för FCK med drygt 20 minuter kvar att spela.

För FC Köpenhamn väntar Qarabag, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Kairat, Villarreal, Napoli och Barcelona i CL-ligaspelet.