FC Köpenhamn fick med sig 1-1 borta mot FC Basel i play off till Champions League.

I morgon välkomnar man den Schweiziska storklubben till Parken – där Jordan Larsson tror på FCK:s chanser.

– Det kommer att bli en fantastisk match och jag har en bra känsla inför den, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/Alamy.

Förra veckan spelade FC Köpenhamn det första av två play off-möten till Champions League, mot FC Basel i Schweiz. Dit tog man sig genom att besegra Malmö FF med hela 5-0 på Parken i den tredje kvalomgången.

Imorgon, onsdag, ska ett av lagen ta sig vidare till ligafasen i Champions League – och den andra gå till densamma men i Europa League. Med 1-1 som utgångsläge ser svenske Jordan Larsson mycket fram emot matchen i Köpenhamn under onsdagskvällen.

– Jag mår bra, jag ser fram emot en europeisk kväll inne i Parken. Det är en stor och fet match mot ett svårt lag som jag ser fram emot, säger Larsson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag tycker att vi spelade en bra match där borta och måste fortsätta att stänga ner dem så bra som möjligt och göra det till en jämn match. Vi måste fortsätta skapa de möjligheter och chanser som vi gjorde där och vi har självklart analyserat matchen. Det kommer att bli en fantastisk match och jag har en bra känsla inför den.

Matchen mellan FC Köpenhamn och FC Basel har avspark klockan 21.00 imorgon, onsdag.