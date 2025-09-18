Jordan Larsson tokhyllas: ”Bäst på planen”

Jordan Larsson slog till för FCK.

Efter 2–2-matchen mot Bayer Leverkusen hyllas svensken.

”Han spelade bara en riktigt bra match och var bäst på planen”, skriver Tipsbladet.

Foto: Alamy

Det dröjde åtta minuter av torsdagskvällens Champions League-premiärmatch mellan FC Köpenhamn och tyska Bayer Leverkusen innan Jordan Larsson hittade nätmaskorna. Svensken spelades fram av Elias Achouri och dunkade in det som länge såg ut att bli FCK:s segermål.

Efter 2–2-matchen, som Bayer Leverkusen kvitterade på övertid, hyllas den svenske stjärnan. Larsson belönas med högsta betyg (5) av den danska sajten Tipsbladet och tillsammans med Achouri och Lukas Lerager utses ”Blågult”-stjärnan till matchens bästa spelare.

”Han är tillbaka. Tillbaka som FC Köpenhamns farligaste offensiva spelare. Kattassen visade återigen att den kan göra mål på allra högsta nivå. Det smarta med situationen var också hur han tajmade sin löpning, så att han kom före sin motståndare, som inte kunde göra någonting. Han spelade bara en riktigt bra match och var bäst på planen”, skriver Tipsbladet.