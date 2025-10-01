TV: PSG avgjorde i 90:e minuten – Barca blåst (?)

Barcelona var på väg mot poäng i Champions League.

Då avgjorde PSG gigantmötet i 90:e matchminuten.

Goncalo Ramos blev stor matchhjälte.

Foto: Alamy

Under onsdagskvällen drabbade två av Europas giganter samman när Barcelona tog emot Paris Saint-Germain i den andra ligafasomgången av Champions League-säsongen.

I ”Barca” fick svenske Roony Bardghji nöja sig med en plats på bänken till förmån för Lamine Yamal. Även superstjärnan Robert Lewandowski fick börja på bänken när Ferran Torres startade på topp.

Strax innan avspark genomfördes en förändring i PSG:s startelva när Joao Neves ersattes av Warren Zaire-Emery. Den portugisiska mittfältaren ska ha drabbats av en känning under uppvärmingen.

Redan efter knappt 20 minuter spel slarvade PSG-mittfältaren Vitinha rejält i försvarsspelet och gav bort bollen i ett farligt läge. Barcelona snappade upp bollen och Ferran Torres kunde dunka in ledningsmålet till hemmalaget.

Bara minuter senare den 19-åriga talangen Senny Mayulu till 1–1 efter ett mönsteranfall.

I den andra halvleken fälldes Lamine Yamal av Nuno Mendes, och Barcelona-spelarna ropade på att vänsterbacken skulle få sitt andra gula kort. Domaren Michael Oliver valde dock att fria och Mendes fick fortsätta matchen.

– Det är solklart gult kort. Han har verkligen turen på sin sida, sa Bojan Djordjic i Viaplay-sändningen.

I den 90:e (!) matchminuten stack PSG upp på en blixtkontring och Achraf Hakimi slog en briljant genomskärare till Goncalo Ramos. Portugisen rullade in ledningsmålet och sköt segern till PSG.

Foto: Alamy

Matchen slutade 2–1 till den franska ligamästaren.

Startelvor:

Barcelona:

Szcezesny – Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Martín – de Jong, Pedri – Yamal, Olmo, Rashford – Torres.

PSG:

Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Menes – Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Mbaye, Mayulu, Barcola.