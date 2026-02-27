Så lottades åttondelsfinalerna i Champions League

16 lag återstår i Champions League 2025/26.

I dag har åttondelsfinalerna i turneringen lottats.

Se utfallet här!

Foto: Bildbyrån

Bodø/Glimt har skrällt sig vidare mot Inter. Galatasaray undvikit fiasko mot Juventus och Atalanta vänt och vunnit hemma mot Dortmund.

Det är tre av lagen som har kvalificerat sig till åttondelsfinal i Champions League. Utöver de åtta lag som blev klara under tisdagen och onsdagen hade de åtta bästa klubbarna från ligafasen redan säkrat en plats bland de 16 bästa klubbarna.

Nu har samtliga klubbar lottats in i varsin åttondelsfinal, efter att sedan tidigare ha varit indelade i olika sidor och delar av slutspelsträdet.

Det bjuds på några riktiga stormatcher när bland annat de regerande mästarna Paris Saint-Germain gör upp med Chelsea. Real Madrid möter Manchester City och det norska succélaget Bodø/Glimt ställs mot Sporting CP.

Lottningen ägde rum under lunchtid i Uefas “House of European Football” i Nyon.

Så slutade lottningen av Champions Leagues åttondelsfinaler:

Slutspelshalva 1:

Paris Saint-Germain mot Chelsea

Galatasaray mot Liverpool

Atalanta mot Bayern München

Real Madrid mot Manchester City

Slutspelshalva 2:

Newcastle mot FC Barcelona

Atletico Madrid mot Tottenham Hotspur

Bodø/Glimt mot Sporting CP

Bayer Leverkusen mot Arsenal

De första åttondelsfinalerna spelas den 10 eller 11 mars och returmötet den 17 eller 18 mars.