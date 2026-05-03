Klart: Häcken får en plats i ligafasen av Champions League

BK Häcken har vunnit Europa Cup.

Det innebär inte bara en historisk titel – utan också spel i ligafasen av Champions League nästa år.

Detta till följd av resultaten i semifinalerna av årets UWCL-upplaga.

Foto: Bildbyrån

Efter två segrar mot Hammarby i finalen av Europa Cup fick BK Häcken lyfta en historisk första titel under fredagen.

Det innebar, där och då, att göteborgslaget säkrade en plats i den sista kvalrundan till nästa säsongs upplaga av Women’s Champions League.

Nu är titeln i Europa Cup värd mer än så. I och med att de tre lagen som kan vinna årets UWCL – Lyon, Barcelona och Bayern München – redan har kvalificerat sig till ligafasen nästa år tilldelas de damallsvenska mästarna en plats i det som har ersatt gruppspelet.

Under söndagen meddelar Häcken att Lyons seger mot Arsenal i går innebär att de har fått en direktplats till ligafasen nästa säsong.

– Det här är stort för BK Häcken och ett bevis på kvalitén som finns i den här truppen. Vi har byggt något starkt tillsammans och jag vet att det här laget är redo att ta sig an den utmaningen, säger tränare Elena Sadiku i ett uttalande.

– Att se fram emot Champions League-spel är en bra motivator redan nu för oss att jobba ännu hårdare för att utvecklas och bygga vidare på det vi gör. Vi ska möta Europas allra bästa lag och visa vad BK Häcken står för, fortsätter hon.

Totalt sätt kommer 18 klubbar att delta i Women’s Champions League nästa säsong. För svensk del får Malmö FF och Hammarby kvala sig in i turneringen under sommaren.