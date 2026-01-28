Klubben bekräftar: Två supportar förda till sjukhus

Mötet mellan Napoli och Chelsea föranleddes av våldsamma scener.

Under tisdagskvällen fördes två Chelseasupportar till sjukhus med lindriga skador.

Foto: Bildbyrån

Jakob Bergelv.

I kväll ställs Chelsea mot Napoli på Stadio Diego Armando Maradona i den sista omgången av Champions Leagues ligafas. Uppbyggnaden till matchen har dock handlat om andra saker än fotboll.

Enligt Chelseas officiella kanaler ska en incident ha skett under tisdagskvällen, vilket renderat i att två Chelseafans behövt föras till sjukhus. Skadorna ska inte vara livshotande.

Till följd av händelsen uppmanar nu klubben samtliga supportar på plats i Neapel att ta ”extrema försiktighetsåtgärder” och att vara uppmärksam på framtida riktlinjer.

Flera brittiska källor rapporterar om en våldsam stämning i Neapel inför kvällens drabbning. En Chelseasupporter beskriver på X att han blev jagad av 25 Napoli-ultras med knivar och att en av hans kompisar blev huggen.