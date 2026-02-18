Mbappés ord efter rasismskandalen: ”Kallade honom apa”

Matchen mellan Benfica och Real Madrid kom att präglas av en mycket tråkig händelse.

Detta då Gianluca Prestianni ska ha uttalat sig rasistiskt till Vinicius Junior.

– Den här killen förtjänar inte att spela i Champions League något mer, säger Juniors lagkamrat Kylian Mbappé i den mixade zonen efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Det var efter att Real Madrids Vinicius Junior tagit ledningen mot Benfica som det hettade till rejält planen. Brassen firade något ”provokativt” mot hemmalagets supportrar och blev därför varnad. Senare ska Benfica-spelaren Gianluca Prestianni ha yttrat en rasistisk kommentar åt Vini Jr – som uppmärksammade domaren direkt. Spelet avbröts senare.

”Matchen avbröts på grund av en påstådd rasistisk kommentar från Prestianni riktad mot brasilianaren”, skrev den spanska tidningen AS.

Nu har den brasilianska stjärnan yttrat sig kring händelsen.

”Rasister är, framför allt, ynkryggar. De behöver sätta tröjor i mun för att visa hur svaga de är. Men de skyddas av andra som, teoretiskt, har ansvaret att straffa dem. Inget av det som hände i dag är nytt i mitt liv eller i mitt lags liv. Jag vill inte synas i situationer likt denna, speciellt inte efter en stor seger där rubrikerna ska handla om Real Madrid, men det är nödvändigt”, skriver han på sociala medier.

Även Kylian Mbappé har sagt sitt om den påstådda rasismen.

– Benficas nummer 25, vars namn jag inte vill nämna eftersom han inte förtjänar det, kallade Vini för en apa fem gånger. Jag hörde det, säger han och fortsätter:

– Man får inte generalisera. Jag har ingenting emot Benfica, klubben eller tränaren, som är en av de bästa. Och Benfica är en av de största klubbarna i Portugal och världen. Men den här killen förtjänar inte att spela i Champions League något mer.

Benfica-tränaren José Mourinho, som även har varit huvudtränare för Real Madrid, vill inte ta någon egentlig sida i situationen.

– Jag har pratat med båda. Vinicius Junior säger en sak och Gianluca Prestianni en annan. Jag vill inte vara ”röd” och säga att jag 100 procent tror på Prestianni, men jag vill heller inte vara ”vit” och säga att Vinicius Junior talar sanning, säger han enligt Movistar.







