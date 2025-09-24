Romano: Chiesa får en plats i Liverpools CL-trupp

Giovanni Leoni har ådragit sig en tuff skada.

Då har en plats öppnats upp i Liverpools Champions League-trupp.

Den kommer Federico Chiesa att få, enligt Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Det var under mitten av augusti som Liverpool valde att värva den 18-årige mittbacken Giovanni Leoni från italienska Parma.

Under gårdagens ligacupmatch mot Southampton, som ”The Reds” vann med 2-1, stod jättetalangen för en fin insats i sin debut. Den kom dock att sluta i moll, då han i minut 80 tvingades till byte med en befarad tuff knäskada.

Det innebär att Liverpool nu har en plats i sin Champions League-trupp att fylla. Den platsen kommer Federico Chiesa att få, om man lyssnar till Fabrizio Romano.

Detsamma skriver även The Athletics reporter James Pearce som menar att italienaren kan ta talangens plats, om skadan visar sig vara av den mer allvarliga arten.

Federico Chiesa lämnades utanför Liverpools Champions League-trupp på 22 spelare i början av september.