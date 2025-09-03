Prenumerera

Federico Chiesa utanför Liverpools CL-trupp

Champions League drar igång i mitten av september.
Inför starten av turneringen så har nu Liverpool släppts in CL-trupp.
I den finns inte Federico Chiesa med.

Champions League drar igång 16-17 september och inför att turneringen startar ska klubbarna anmäla sina trupper.
Liverpool har nu gjort det och det är ett lite oväntat val som Merseyside-klubben stått för, Federico Chiesa har nämligen lämnats utanför truppen.

Italienaren har som bekant ryktats bort från Liverpool i sommar, men någon flytt blev aldrig av innan de stora transferfönstrena stängdes i måndags.
Trots detta så har Chiesa nu inte tagit plats i klubbens Champions League-trupp.

