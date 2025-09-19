Så lottades Women’s Champions League

Under fredagen har Women’s Champions Leagues ligafas lottats.

Här är alla matcher.

Foto: Alamy

I går, torsdag, spelades de sista matcherna i kvalet till damernas Champions League. För svensk del blev det uttåg för det sista laget som var kvar i turneringen när Häcken förlorade mot Atletico Madrid.

✔️ Läs också: Alla lag som deltar i Women’s Champions League.

Under fredagen lottades ligaspelet till höstens CL-spel, där samtliga 18 lag som deltar i ligafasen lottades mot sex andra lag. Då väntar det ett gäng stormatcher när bland annat den regerande WCL-mästaren Arsenal ställs mot OL Lyonnes, Bayern München och Real Madrid i ligaspelet.

Så lottades WCL