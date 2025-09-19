Så lottades Women’s Champions League
Under fredagen har Women’s Champions Leagues ligafas lottats.
Här är alla matcher.
I går, torsdag, spelades de sista matcherna i kvalet till damernas Champions League. För svensk del blev det uttåg för det sista laget som var kvar i turneringen när Häcken förlorade mot Atletico Madrid.
Under fredagen lottades ligaspelet till höstens CL-spel, där samtliga 18 lag som deltar i ligafasen lottades mot sex andra lag. Då väntar det ett gäng stormatcher när bland annat den regerande WCL-mästaren Arsenal ställs mot OL Lyonnes, Bayern München och Real Madrid i ligaspelet.
Så lottades WCL
- Arsenal: OL Lyonnes, Bayern München, Real Madrid, Benfica, Twente, OH Leuven.
- Barcelona: Bayern München, Chelsea, Benfica, Roma, OH Leuven, Paris FC.
- OL Lyonnes: Wolfsburg, Arsenal, St. Pölten, Juventus, Atlético Madrid, Manchester United.
- Chelsea: Barcelona, Wolfsburg, Roma, St. Pölten, Paris FC, Twente.
- Bayern München: Arsenal, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Vålerenga, Atlético Madrid.
- Wolfsburg: Chelsea, OL Lyonnes, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Vålerenga.
- Paris Saint-Germain: Bayern München, Wolfsburg, Real Madrid, Benfica, OH Leuven, Manchester United.
- Real Madrid: Wolfsburg, Arsenal, Roma, Paris Saint-Germain, Paris FC, Twente.
- Juventus: OL Lyonnes, Bayern München, Benfica, St. Pölten, Manchester United, Atlético Madrid.
- Benfica: Arsenal, Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Twente, Paris FC.
- Roma: Barcelona, Chelsea, St. Pölten, Real Madrid, Vålerenga, OH Leuven.
- St. Pölten: Chelesa, OL Lyonnes, Juventus, Roma, Atlético Madrid, Vålerenga.
- Twente: Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Benfica, Atlético Madrid, OH Leuven.
- Vålerenga: Wolfsburg, Bayern München, St. Pölten, Roma, Paris FC, Manchester United.
- Paris FC: Barcelona, Chelsea, Benfica, Real Madrid, OH Leuven, Vålerenga.
- Manchester United: OL Lyonnes, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Juventus, Vålerenga, Atlético Madrid.
- Atlético Madrid: Bayern München, OL Lyonnes, Juventus, St. Pölten, Manchester United, Twente.
- OH Leuven: Arsenal, Barcelona, Roma, Paris Saint-Germain, Twente, Paris FC.
