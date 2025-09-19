Prenumerera

Foto: Alamy

Så lottades Women’s Champions League

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Under fredagen har Women’s Champions Leagues ligafas lottats.
Här är alla matcher.

Arsenals Kim Little och Leah Williamson med trofén under paraden för vinnarna av UEFA Women's Champions League i London. Arsenal Women vann UEFA Women's Champions League mot Barcelona i lördags.
Foto: Alamy

I går, torsdag, spelades de sista matcherna i kvalet till damernas Champions League. För svensk del blev det uttåg för det sista laget som var kvar i turneringen när Häcken förlorade mot Atletico Madrid.

✔️ Läs också: Alla lag som deltar i Women’s Champions League.

Under fredagen lottades ligaspelet till höstens CL-spel, där samtliga 18 lag som deltar i ligafasen lottades mot sex andra lag. Då väntar det ett gäng stormatcher när bland annat den regerande WCL-mästaren Arsenal ställs mot OL Lyonnes, Bayern München och Real Madrid i ligaspelet.

Så lottades WCL

  • Arsenal: OL Lyonnes, Bayern München, Real Madrid, Benfica, Twente, OH Leuven.
  • Barcelona: Bayern München, Chelsea, Benfica, Roma, OH Leuven, Paris FC.
  • OL Lyonnes: Wolfsburg, Arsenal, St. Pölten, Juventus, Atlético Madrid, Manchester United.
  • Chelsea: Barcelona, Wolfsburg, Roma, St. Pölten, Paris FC, Twente.
  • Bayern München: Arsenal, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Vålerenga, Atlético Madrid.
  • Wolfsburg: Chelsea, OL Lyonnes, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Vålerenga.
  • Paris Saint-Germain: Bayern München, Wolfsburg, Real Madrid, Benfica, OH Leuven, Manchester United.
  • Real Madrid: Wolfsburg, Arsenal, Roma, Paris Saint-Germain, Paris FC, Twente.
  • Juventus: OL Lyonnes, Bayern München, Benfica, St. Pölten, Manchester United, Atlético Madrid.
  • Benfica: Arsenal, Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Twente, Paris FC.
  • Roma: Barcelona, Chelsea, St. Pölten, Real Madrid, Vålerenga, OH Leuven.
  • St. Pölten: Chelesa, OL Lyonnes, Juventus, Roma, Atlético Madrid, Vålerenga.
  • Twente: Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Benfica, Atlético Madrid, OH Leuven.
  • Vålerenga: Wolfsburg, Bayern München, St. Pölten, Roma, Paris FC, Manchester United.
  • Paris FC: Barcelona, Chelsea, Benfica, Real Madrid, OH Leuven, Vålerenga.
  • Manchester United: OL Lyonnes, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Juventus, Vålerenga, Atlético Madrid.
  • Atlético Madrid: Bayern München, OL Lyonnes, Juventus, St. Pölten, Manchester United, Twente.
  • OH Leuven: Arsenal, Barcelona, Roma, Paris Saint-Germain, Twente, Paris FC.

Den här artikeln handlar om:

