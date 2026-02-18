Sågningen: ”Det är hyckleri från Mourinho”

José Mourinhos uttalande om rasistiskandalen på Estádio da Luz har väckt stor kritik.

Detta då flera profiler inte tycker att han tog tillräcklig ställning i frågan.

– Jag tycker att han gjorde ett stort misstag i dag när han försökte rättfärdiga rasistiska förolämpningar, sade Clarence Seedorf i Amazon Primes sändning.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Under gårdagskvällen utspelade sig skandalscener på Estádio da Luz i Lissabon, där Benfica tog emot Real Madrid i Champions League.

Detta efter att Real Madrids Vinicius Junior tagit ledningen mot Benfica och firat något ”provokativt” mot hemmalagets supportrar. Efter det ska Benfica-spelaren Gianluca Prestianni ha yttrat en rasistisk kommentar åt Vini Jr – vilket senare ledde till att spelet avbröts.

Efter matchen ville inte Benfica-tränaren José Mourinho, som även har varit huvudtränare för Real Madrid, ta ställning i frågan.

– Jag har pratat med båda. Vinicius Junior säger en sak och Gianluca Prestianni en annan. Jag vill inte vara ”röd” och säga att jag 100 procent tror på Prestianni, men jag vill heller inte vara ”vit” och säga att Vinicius Junior talar sanning, sade han enligt Movistar.

För detta har portugisen nu fått motta stor kritik i fotbollsvärlden, bland annat från den forne Real Madrid-stjärnan Clarence Seedorf.

– Jag tycker att han gjorde ett stort misstag i dag när han försökte rättfärdiga rasistiska förolämpningar. Han säger att det är okej att vara rasistisk när Vinicius provocerar dig, och jag tycker att det är helt fel, sade Clarence Seedorf i Amazon Primes sändning.

Även Jamie Carragher och Micah Richards, som är experter i CBS Champions League-sändningar, menar att Mourinhos beteende inte var gott nog.

– Han är mer än berättigad att fira exakt hur han vill, förklarade Carragher och åsyftade Vinicius firande.

– Jag förväntar mig bättre från honom, för han är en kraftfull röst inom sporten. Många lyssnar på honom. Det är hyckleri från Mourinho, och jag känner mig faktiskt lite sviken, menade Micah Richards.







