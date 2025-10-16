Skräckskada i Champions League – lämnar på bår

Dominique Janssen gick in i duell med Gio Garbelini.

Då fick den sistnämnda lämna planen på bår.

✔️ Manchester United vann matchen med 1–0!

Det var efter drygt 40 minuter av Women’s Champions League-mötet mellan Atletico Madrid och Manchester United som olyckan var framme. Den brasilianske Atleti-anfallaren Gio Garbelini fick en tackling bakifrån av gästernas Dominique Janssen och vred sig i smärtor i gräset.

På reprisbilderna kunde man se hur Garbelinis smalben vek sig och anfallaren fick lämna planen på bår. Janssen fick samtidigt syna det röda kortet.

Dominique Janssen's yellow card for a challenge on Gio Garbelini was updgraded to red after a VAR check 🟥



Right decision? pic.twitter.com/ELWOmXivko — Match of the Day (@BBCMOTD) October 16, 2025

”Jag tycker att det är otroligt, otroligt hårt mot Janssen att få rött kort. Hemskt med Garbelinis skada och jag hoppas att hon är okej, men för mig är det helt enkelt inte ett rött kort.”, skriver Manchester United-profilen Annemarie Dray på X.

Tidigare i matchen slog svenske Fridolina Rolfö till med ett riktigt drömmål och satte ledningsmålet för United, och därmed 31-åringens första mål för klubben sedan hon anslöt från Barcelona i somras.