GÖTEBORG. Mjällby ska spela Champions League-kval.

Men det ser inte ut att bli på hemmarenan Strandvallen.

– Bortamatcherna blir i alla fall roliga, säger Viktor Gustafson.

Foto: Bildbyrån

Efter det bragdartade och historiska SM-guldet som Mjällby AIF säkrade i går, måndag, efter bortasegern mot IFK Göteborg väntar Europa för det lilla laget från Sölvesborg.

Med start nästa sommar ska Maif, med en budget som är bland de lägsta i hela allsvenskan, kvala till den högsta europeiska turneringen som finns; Champions League.

– Det pirrar ju lite. Sedan kanske det inte blir på Strandvallen… då blir man ju lite bitter igen. Vi får se, det blir kul som fan oavsett, säger trotjänaren Viktor Gustafson efter guldmatchen.

Ja, den 30-åriga mittfältaren har rätt. Det är långt ifrån säkert att Mjällby kommer att få spela Champions League-kvalet på sin egen hemmaarena Strandvallen. Arenan är nämligen inte godkänd av Uefa.

Klubbens ordförande, Magnus Emeus, bekräftade nyligen att det inte ser ut att bli Europa-spel på Strandvallen till sommaren. Enligt Sportbladet sägs Östers IF:s hemmaarena i Växjö vara det hetaste alternativet.

– Ja. Det känns otroligt tråkigt men vi har nu klart för oss att det inte blir spel hemma i kommande Europa-kval, sa Emeus till FotbollDirekt i helgen.

”Ska se vad vi kan ställa till med”

Nu undersöker Mjällby möjligheten att använda en annan arena i Champions League-kvalet.

– Ja, va fan. Bortamatcherna blir i alla fall roliga, säger Gustafson.

Klubbens mångårige sportchef och starke man, Hans ”Hasse” Larsson, gläds samtidigt åt att Mjällby ska ut i Europa och konkurrera.

– Man kan inte riktigt ta in det ännu. Men vi ska se vad vi kan ställa till med där också naturligtvis, säger han och får frågan om det blir på Strandvallen:

– Det får vi se då. Hoppas att de sätter fart (med ombyggnationen, reds. anm.) nu.