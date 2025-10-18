Ger upp Strandvallen – bekräftar flera alternativ 

Mjällby lever i ett sus och dus och alldeles oavsett SM-guld eller inte – så väntar även Europa 2026.

En historisk bedrift men det blir inte spel på Strandvallen.

Det bekräftar nu Mjällbys ordförande Magnus Emeus.

– Ja, vi har nu klart för oss att det inte blir spel hemma i kommande Europa-kval, säger ordföranden till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

SM-guldet är inte långt borta och där till för första gången någonsin – europeiskt cupspel.

Men var våra allsvenska serieledare ska spela återstår att se. In i det längsta har Mjällby undersökt möjligheter med Strandvallen – men nu har Maifs ledning gett upp frågan.

Klubbens ordförande Magnus Emeus bekräftar att det står klart.

– Ja. Det känns otroligt tråkigt men vi har nu klart för oss att det inte blir spel hemma i kommande Europa-kval, säger han till FD denna lördag.

– Alltså vi har länge haft en förhoppning om kanske en första omgång men det har vi inte längre, vi kommer inte inte kunna leva upp till Europa- krav med Strandvallen. Det blev även extra svårt med ombyggnationen nästa år som gör att det delvis blir en byggarbetsplats.

Mjällbys ledning har med det istället satt fart på en process som leds av klubbchef Jakob Lennartsson och en lösning närmar sig.

– Vi har bokat möten med flera olika klubbar som har arenor som vi ser som alternativ, slår ordföranden fast.

Deadline för när reservarenan till Strandvallen ska bli officiell ligger inte långt bort i tiden.

En lösning kan komma redan i november.

– Det kan bli så. Vi vill så snart som möjligt ha klart för oss vad som gäller och innan årsskiftet i alla fall vill vi ha löst allt kring arena och Europaspel.