Trots uttagningen – Chiesa spelar inte mot Galatasaray

Federico Chiesa har fått en plats i Liverpools Champions League-trupp efter en skada på unge Giovanni Leoni.

Trots detta kommer italienaren inte att resa med till Turkiet för att möta Galatasaray.

Detta då han har lämnats utanför matchtruppen.

Det var i förra veckan som beskedet kom. Federico Chiesa har ersatt skadade Giovanni Leoni i Liverpools Champions League-trupp efter att han lämnades utanför den vid den första uttagningen. Anledningen bakom att Chiesa nu har skrivits in i truppen har att göra med en ny Uefa-regel.

Under tisdagen gästar Liverpool den turkiska storklubben Galatasaray. Då kommer dock inte Chiesa att finnas tillgänglig.

Detta då han har lämnats utanför den trupp som reser till Turkiet under måndagen. Enligt Liverpool Echo handlar det inte om problem med en registrering eller dylikt, utan om en regelrätt petning.

Så sent som i lördags blev Chiesa målskytt för Liverpool som förlorade borta mot Crystal Palace. Trots det får han alltså inte chansen på RAMS Park i Istanbul.