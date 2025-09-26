Beskedet: Chiesa ersätter Leoni i Liverpools CL-trupp

Unge Giovanni Leoni har dragit korsbandet – och blir borta en lång tid.

Då har Federico Chiesa fått en plats i Liverpools Champions League-trupp.

Det meddelar Arne Slot under fredagen, enligt TalkSport.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Det var under mitten av augusti som Liverpool valde att värva den 18-årige mittbacken Giovanni Leoni från italienska Parma.

Under veckans ligacupmatch mot Southampton, som ”The Reds” vann med 2-1, stod jättetalangen för en fin insats i sin debut. Den kom dock att sluta i moll, då han i minut 80 tvingades till byte med en senare bekräftad korsbandsskada.

Det innebär att Liverpool nu har en plats i sin Champions League-trupp att fylla. Den platsen kommer Federico Chiesa att få, vilket Arne Slot meddelar under fredagen – enligt TalkSport.

Anledningen till att Chiesa får en plats i truppen har med Uefas regel gällande ersättare för skadade spelare som är borta minst 60 dagar på grund av en långtidsskada eller sjukdom.

”Förklaringen bakom implementeringen är att tillse att trupp-listan inte är orättvist reducerad och att spelare skyddas från ytterligare arbetsbelastning”, skrev Uefa i samband med införandet av den nya regeln.