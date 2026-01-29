TV: Bodø/Glimt till CL-slutspel för första gången någonsin

Det nordnorska laget Bodø/Glimt har inte bara tagit sig till Champions League.

Nu har man gått vidare till slutspel.

Detta efter att ha besegrat Atletico Madrid på bortaplan.

Foto: Bildbyrån

Bodø/Glimt skapade rubriker då man tog sig till ligafasen i Champions League efter seger mot Sturm Graz under slutet av sommaren.

Väl där skulle man spela lika mot klubbar som Dortmund, Tottenham Hotspur och Slavia Prag – innan man förra veckan tog emot Manchester City hemma på Aspmyra Stadion.

Den matchen skulle gå till historien då det nordnorska laget körde över Pep Guardiolas lag och vann med 3-1. Det innebar även att man hade chans till slutspel inför gårdagens möte med Atletico Madrid på bortaplan.

Där började det dock trögt för Bodø då de fick se norrmannen Alexander Sørloth göra 1-0 redan efter en kvart. Bättre blev det 20 minuter senare, då ytterbacken Fredrik Sjøvold såg till att kvittera.

I den andra akten såg anfallaren Kasper Høgh till att vända på matchen med sitt 2-1-mål efter en timmes spel. Det skulle stå sig hela vägen in på slutvissla trots hemmalagets forcering och innebar att Bodø/Glimt säkrade en historisk slutspelsplats och firade vilt på Wanda Metropolitano i Madrid.