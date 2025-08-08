Hyllningen: ”Alla i Sverige vet, även många i Europa”

SOLNA. Alexander Abrahamsson kunde inte tro sina ögon när sitt ungerska lag i slutet av första halvlek snuvades på en reducering efter en trippelräddning från Kristoffer Nordfeldt.

Efter 1-2-förlusten mot AIK är Györi-backen mäkta imponerad av Sveriges landslagsmålvakt.

– Det var helt sjukt det han gjorde, men alla i Sverige vet vilken bra målvakt han är – och det vet många ute i Europa också, säger 26-åringen till FotbollDirekt.

Det var i somras som Alexander Abrahamsson bytte Polen mot Ungern, Zagłębie Lubin mot Györi – detta efter att han i vintras tackat för sig i BP.

Nu var försvararen tillbaka på svensk mark i gårdagskvällens Conference League-kval mot AIK.

Länge såg Gnaget ut att gå mot en säker 2-0-viktoria, men dubbelmötet har öppnat upp sig efter ungrarnas reducering i 78:e minuten.

– Så är verkligen känslan. Klart det är skillnad att åka hem med förlust 1-2 i stället för 0-2. Nu har vi bara ett mål upp för förlängning och jag tycker vi visade att vi kunde skapa lägen. Men lite stolpe in hade vi kunnat få ett mål i första halvlek, säger Abrahamsson som tänker på Kristoffer Nordfeldts trippelräddning från nära håll framför Norra stå.

– Det var ju helt otroligt, helt sjukt… Jag vet knappt vad som hände, jag såg bara att bollen inte ville in, men alla i Sverige vet vilken bra målvakt han är – och det vet många ute i Europa också.

Reduceringen kom trots allt ändå i andra halvlek och det är Abrahamsson belåten över, likaså matchen i sin helhet.

– Mycket hade ändrats i matchen om vi fått in ett mål redan i första halvlek, vi var inte tillräckligt bra i första. Väl i andra fick vi bättre koll på AIK och deras omställningar förutom i slutet när det öppnades upp, men jag tycker allt som allt att vi gjorde en ganska bra bortamatch.

Hur skiljer sig Györi på hemmaplan kontra bortaplan? Blir ni ett annat lag i returen?

– Nej, det skulle jag inte säga. Däremot har jag förstått det som att laget hade ett väldigt bra hemmafacit i fjol, så hemmaspelet är helt klart en styrka. Sedan vet väl alla här att det är tufft att spela borta mot AIK.

Såväl Mads Thychosen som Kristoffer Nordfeldt är optimistiska kring avancemang till playoffet i Conference League, men det är 26-årige Abrahamsson också.

– Jag tror fortfarande att vi har en bra chans. Som sagt, det var jätteviktigt att få in 2-1-målet. Nu lever dubbelmötet i allra högsta grad och det blir en väldigt intressant retur.