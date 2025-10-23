Häcken tar emot Rayo – här är elvorna

BK Häcken tar emot Rayo Vallecano i Europa Conference League denna torsdag.

Inför mötet så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken fick med sig en poäng hem från Irland efter premiärmötet i Europa Conference League med Shelbourne FC.

Nu denna torsdagskväll är det dags för Hisingeklubbens andra match i turneringen då man tar emot Rayo Vallecano.

Inför mötet som drar igång 18:45 i Göteborg så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

BK Häcken: Berisha – Lundkvist – Helander – Samuelsson – Lindberg – Gustafson – Rygaard – Andersen – Brusberg – Svanbäck – Dahbo

Rayo Vallecano: Batalla – Lejeune – Vertroudwd – Espino – Trejo – Gumbau – Palazon – Garcia – Camello – Ciss – Balliu.