Häckens kalldusch – tappade seger efter VAR-drama

BK Häcken mot Rayo Vallecano.

Då var hemmalaget på väg mot en jätteskräll.

Men på stopptid kvitterade Rayo från straffpunkten.

BK Häcken mot Rayo Vallecano i den andra omgången i Europa Conference League.

Hemmalaget höll på ett få en ordentlig drömstart då Adrian Svanbäck bjöds på ett friläge, men sommarvärvningens avslut gick utanför.

Häcken fortsatte att rada upp fina målchanser under den första kvarten, men något mål kom inte under matchinledningen för Hisingeklubben, istället var det bortalaget som skulle kontra in matchens första mål, detta i den 15:e minuten.

Häcken fortsatte att skapa chanser och i den 40:e minuten fick man utdelning då Julius Lindberg pricksköt in 1–1.

1–1 stod sig sedan till halvtid.

I den andra halvleken skulle dock BK Häcken koppla greppet, detta då Isak Brusberg stötte in ett inspel från Lindberg i den 54:e minuten.

Häcken såg länge ut att hålla ut, men efter en VAR-granskning på stopptid tilldömdes bortalaget en straff.

Det blev rejält irriterat i samband med straffsituationen och när väl Andrei Ratiu väl rullade in bollen i mål så var klockan uppe på 103 minuter spelade.

Rayos kvitteringsmål blev även det sista som hände i Göteborg denna torsdagskväll, 2–2 blev slutresultatet.

STARTELVOR:

BK Häcken: Berisha – Lundkvist – Helander – Samuelsson – Lindberg – Gustafson – Rygaard – Andersen – Brusberg – Svanbäck – Dahbo

Rayo Vallecano: Batalla – Lejeune – Vertroudwd – Espino – Trejo – Gumbau – Palazon – Garcia – Camello – Ciss – Balliu.