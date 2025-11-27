Så startar Häcken borta mot Zrinjski Mostar

Under torsdagskvällen ställs BK Häcken borta mot Zrinjski Mostar i Conference League.

Detta i den femte ligaomgången.

Matchen har avspark klockan 18.45.

Foto: Bildbyrån

Efter fyra omgångar av Europa Conference League har BK Häcken spelat in två poäng och befinner sig på en 28:e-plats i tabellen.

Två placeringar ovanför de gulsvarta från Hisingen befinner sig Zrinjski Mostar från Bosnien och Hercegovina med tre inspelade poäng.

Under torsdagskvällen ställs de två klubbarna mot varandra i en match där tre poäng är mycket viktiga i kampen om en slutspelsplats.

Med en timme kvar till avspark står det klart att Häcken-tränaren Jens Gustavsson gör hela sex förändringar i sin elva jämfört med den sista allsvenska matchen mot Mjällby.

Startelvor:

BK Häcken: Berisha; Lundqvist, Helander, Samuelsson, Lindberg – Gustafson, Rygaard, Andersen – Layouni, Brusberg, Dahbo.

Zrinjski Mostar: Ljubic; Mamic, Dujmovic, Jakovljevic, Memija – Filipovic, Savic – Sakota, Djurasek, Cuze – Bilbija.