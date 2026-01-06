Andersson kliver ner i elitettan: ”Det är nytt för mig”

Jonna Andersson, 33, har förlängt med Linköpings FC.

Det nya kontraktet är skrivet över 2030 med målet om att ta sig tillbaka till damallsvenskan.

– Jag vill inte skriva på ett långt kontrakt för att spela i elitettan utan försöka gå upp till damallsvenskan så fort som möjligt, säger Jonna Andersson till FotbollDirekt.

Linköpings FC kom näst sist i damallsvenskan förra året. Det innebär att laget ska spela i elitettan kommande säsong och en del spelare kan komma att lämna klubben. Men LFC:s stjärna Jonna Andersson följer med. 33-åringen har skrivit på ett fyraårskontrakt med Östgötaklubben.

– Det känns bra. Skönt att det är klart och påskrivet. Jag känner jag mig redo att anta en ny utmaning och vara med på en liten ny resa i klubben, säger Jonna Andersson till FotbollDirekt.

Den före detta landslagsbacken har skrivit på ett långt kontrakt. Men Anderssons mål är glasklart. Hon har inte skrivit på ett långt kontrakt för att spela i elitettan utan för att starta en ny resa med klubben och ta sig upp i finrummet igen.

– Jag vill inte skriva på ett långt kontrakt för att spela i elitettan, utan försöka gå upp till damallsvenskan så fort som möjligt och fortsätta resan i den högsta serien med en klubb som betyder väldigt mycket och där jag känner mig som hemma. Så att det är en trygghet men också skönt och bra att få veta vad jag har framför mig.

Jonna Andersson kom in i truppen och blev snabbt utsedd till lagets kapten. Nu ska hon med hjälp av sin erfarenhet försöka hjälpa Linköping att ta sig upp igen, trots att det är något nytt för 33-åringen själv.

– Det är klart att jag har mycket erfarenhet som fotbollsspelare på väldigt hög nivå. Sen är det här nytt för mig också. Jag har inte spelat i elitettan och inte alls koll, om jag ska vara ärlig, på lagen och spelarna där. Så det blir mycket nytt för mig också att försöka läsa in snabbt vad det är för typ av motstånd vi ska möta, säger hon och fortsätter:

– Men det är klart att kunna fortsätta bidra med erfarenheten jag har. Nu blir det återigen ett kanske föryngrat lag och många yngre som kommer upp så att då blir det såklart ett ännu större ansvar att få in dem så fort som möjligt i vår miljö.

”Det är mitt mål och min ambition”

Är ert mål att ta er upp till damallsvenskan redan nästa säsong?

– Ja, nu har vi inte börjat träna än och haft målsättning med hela laget och tränarstaben och klubben. Men det är mitt mål och min ambition och jag hoppas att jag får med mig resten på det. Sen är det klart att det som sagt blir lite spelarbyten och ny tränare. Någonstans måste man också ha respekt för det, att det kanske inte klickar direkt. Men det är klart att åker man ur en serie så vill man upp dit man känner att man hör hemma så fort som möjligt.

Linköpings FC har plockat upp en hel del talanger från egna led men har också kunnat värva in spelare med erfarenhet av damallsvenskan, så som Anna Platin och Emma Viklund. En mix som Andersson tror blir optimal.

– Jag tror att det är jätteviktigt. Det kanske blir lite annan fotboll och att man får tänka och prioritera lite annorlunda i elitettan. Men jag tror att det är otroligt viktigt att få in lite rutinerade och erfarna spelare. De vet vad som krävs och förhoppningsvis att då kan man vara med på den här resan nu och sen så behöver det inte ske så stora förändringar när man förhoppningsvis kan kliva upp i damallsvenskan igen.

Linköping ligger dig varmt om hjärtat, vad hade det betytt för dig att ta upp klubben i damallsvenskan igen?

– Det är klart att det hade betytt väldigt mycket oavsett. Vad man spelar för matcher eller vad man spelar i för serie eller turnering så vill man ju vinna matcher och vinna titlar. Så att det är den bästa känslan du kan få inom både klubblag och landslag. Så att det är klart att det hade betytt otroligt mycket. Och någonstans så tycker jag ändå att utifrån förra säsongen så var vi inte tillräckligt bra för att stanna. Men överlag under alla åren så känns det fel att säga att LFC inte ska vara i damallsvenskan, avslutar Andersson.

Jonna Andersson har tidigare representerat klubbar som Hammarby IF och Chelsea.