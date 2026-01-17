Bajens akademimål: ”Vara bäst på att utveckla fotbollsspelare”

AKADEMIRANKING. Bajen ökar rejält i Efd:s nya akademicertifiering.

Över 600 poäng har tagits jämfört med förra årets resultat, men de interna målen är bra mycket högre än så.

– Vi vill gå så långt som att säga att vi ska vara bäst i Norden på att utveckla fotbollsspelare, säger akademichef Magnus Bodsgård till FotbollDirekt.

Foto: FotbollDirekt/ Rasmus Hjortling

Elitfotboll dam släppte tidigare den här veckan sin akademicertifiering och flera klubbar ökade sett till poäng och stjärnor.

För Hammarby blev det precis inte en ytterligare stjärna, men Stockholmsklubben ökade ändå med imponerande 662 poäng jämfört med 2024.

– Ganska väntat resultat, jag tycker de områden som vi kanske fokuserat på att bli bättre på den senaste säsongen, alltså 2025, där har gått tydligt framåt. Det är väl bra att man flyttar sin position framåt, men sen är det som jag sagt innan, vi försöker alltid göra saker för att utveckla vår verksamhet snarare än att få poäng i en certifiering. Precis som jag sa till dig förra året har vi prioriterat saker och ting som vi tycker är viktiga, men som kanske inte syns i certifieringen, säger akademichef Magnus Bodsgård till FotbollDirekt.