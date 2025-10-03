Derbyhjältens lättnad: ”Bra att vi kunde leva upp till det”

STOCKHOLM. Hammarby vann derbyt mot AIK med 1–0.

Detta efter att Bea Sprung gjorde mål redan i den 3:e minuten.

– Nej, alltså det trodde jag inte när jag gjorde mål, när jag var i tredje minuten, säger derbyhjälten efter matchen.

Bea Sprung blev hjälte för Hammarby när hon tidigt i matchen gjorde mål för hemmalaget. Ett mål som blev avgörande.

– Ja, det var kul att vi vann det här derbyt. Jag tror att alla förstår hur det kändes förra veckan när vi förlorade på sista sparken. Så det känns väldigt mycket bättre att stå med tre poäng efter den här matchen, säger Bea Sprung efter segern.

Nyförvärvet gör därmed mål i sin andra raka match, varav båda från start. Det är även mittfältarens första mål i ett derby.

– Asså det trodde jag inte när jag gjorde mål, när jag var i tredje minuten. Jag trodde att vi skulle fortsätta ösa och göra 3, 4-0. Men kul såklart, men det viktigaste är att vi vann. Jo, alltså mål ger ofta väldigt mycket självförtroende, så såklart det är väldigt kul.

Hur skönt är det att vinna mot just AIK?

– Nej, men vi har pratat om det liksom. Både att vi förlorade mot Djurgården här förra veckan och att de förlorade i våras mot AIK och vi har sagt att vi ska inte förlora ett till derby. Det ska inte hända igen. Så det är bra att vi kunde leva upp till det och att vi vinner ett derby.

”Jag kommer från en annan klubb med en annan supporterkultur”

Bea Spung fick fira med supportarna efter matchen, då skulle hon ge Hammarby-fansen en sång och valet blev ”pissa på AIK” efter tips från Moa Edrud.

Foto: Bildbyrån

– Alltså jag har inte så bra koll på sånger ännu men nu kan jag två, tre stycken i alla fall. Så jag brukar ofta fråga: vilken är bäst att köra idag. Och idag så fick jag ju den här. ”Pissa på AIK”. Så då körde vi den.

– Ja, men det känns kul. Det är väldigt… Jag kommer från en annan klubb med en annan supporterkultur så det är väldigt kul att uppleva den här typen av supportrar. Man märker hur mycket Bajen betyder för dem. Att vinna ett derby, jag hoppas man kan ge väldigt mycket glädje till alla som hejar på Hammarby.