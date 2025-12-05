Genomgång Hammarby: ”Stora förändringar lär vänta Bajen”

Ny tränare, flera spelare på väg bort och en redan rätt så tunn trupp.

Hammarby går mot en vinter som lär bjuda på en hel del förändringar.

FotbollDirekts Rasmus Hjortling och Lovina Stafhammar går igenom förändringarna som kan vara på gång.

Foto: Bildbyrån

Det blev inget nytt SM-guld för Hammarby under 2025, men det snart gångna året lär ändå ses som en rätt så stor succé. Cupguld i våras, Europaspelet fortsätter till nästa vår efter avancemanget mot Ajax, en andraplats i damallsvenskan och ett par fina försäljningar under sommarfönstret.

På papper är det mycket som låter väldigt bra i och kring Hammarby och sett till det stora hela är fallet även så, men samtidigt går nu Bajen mot en vinter som lär innehålla en hel del förändringar. Redan i somras visste vi att en ny huvudtränare skulle tillsättas då det stod klart redan då att Martin Sjögren lämnar för äventyr på andra sidan Atlanten och en ny huvudtränare har även tillsatts i form av klubbens tidigare assisterande tränare William Strömberg. Ett val som, enligt vad vi hör, är uppskattat inom spelargruppen, men som på många sätt även går i linje med den utveckling som sker i såväl Hammarby som damallsvenskan.

Redan i år har vi fått se Hammarby göra en större försäljning av en spelare från den egna akademin i form av Bella Andersson som i somras såldes till Real Madrid, mycket talar även för att Smilla Holmberg också kommer att säljas för stora pengar i kommande vinterfönster. Att damallsvenskan hamnat i en position där man exporterar till toppligorna är ingen nyhet och det är inte heller något som någon av våra klubbar kan bortse från. Därav har en viktig faktor i Hammarbys rekrytering av en ny huvudtränare varit att få in någon som är duktig på att arbeta med unga spelare, en box som Strömberg tickar, enligt vad vi har hört.

Foto: Bildbyrån

37-åringen besitter självklart flera andra viktiga egenskaper och det är inte så att Bajen planerar för att enbart bli en plantskola åt Europas toppklubbar, men att fortsatt få fram spelare likt Bella Andersson, Smilla Holmberg, Ellen Wangerheim och Matilda Vinberg ses som viktig del i klubbens strategi.

Tränarfrågan är dock som sagt redan löst och även om det såklart kommer att bli en viss förändring i hur Hammarby spelar 2026 kontra i år så lär den förändringen inte vara allt för omfattande. Strömberg har som bekant varit assisterande till Sjögren de två säsongerna han varit i klubben och under framförallt i år har han tagit ett större ansvar gällande såväl träningar som taktiskt upplägg. Där de framförallt stora förändringarna kommer att ske är i spelartruppen.

Sedan ett par veckor tillbaka står det redan klart att Simone Boye Sørensen lämnar klubben, det kan även Lotta Ökvist, Julie Blakstad, Moa Edrud och Melina Loeck (lån) göra då samtliga sitter på utgående kontrakt. Samtidigt har Hammarby under hösten säkrat upp såväl Stina Lennartsson som Vilde Hasund.

Foto: Bildbyrån

Gällande målvaktssituationen så har Hammarby i år totalt haft fem kontrakterade målvakter till att just nu stå med två inför nästa år. Emma Holmgren vände hem till Hammarby i juli efter några år utomlands och många trodde att Holmgren och Edrud skulle bilda en målvaktsuppsättning i och med att Anna Tamminen var skadad. Men Emma Holmgren kom hem med det beskedet att hon väntade tillökning och kommer saknas från spel under hösten samt i vår. Hammarby räknar, enligt sportchef Arnor Smarason, att landslagsmålvakten ska vara tillbaka i någon form av spel till hösten, sen om det blir som första målvakt eller som ett annat alternativ, det återstår att se beroende på hur allt går för Holmgren.

Det är dock inte enbart spelar med utgående kontrakt som Hammarby riskerar att tappa, som tidigare nämnt så talar mycket för att Smilla Holmberg kommer att säljas, något som även kan bli verklighet kring Ellen Wangerheim, Asato Miyagawa och Emilie Joramo (i vinter är sista chansen för Bajen att tjäna några pengar på norskan, då hennes avtal löper ut nästa sommar). I och med värvning av Elin Sørum är det högst troligt att någon (om inte båda) av Miyagawa och Joramo lämnar, lägg där till att såväl Blakstad som Holmberg ser ut att försvinna så ser Hammarby ut att gå in i 2026 med en startelva som till omkring 50 procent kommer att vara nykomponerad.

Det troliga är att Hammarby fortsatt kommer att spela en variant av 4-3-3/4-2-3-1 och så som läget ser ut att vara skulle den startelvan se ut enligt följande:

Som ni ser, stora förändringar jämfört med årets mest använda elva och det är framförallt flera tongivande spelare som ser ut att försvinna, men det är inte bara spets Hammarby lär behöva fylla på med i vinter, utan även bredd.

Visst har man flera spännande unga spelare i truppen och i akademin, inte minst sådana som Fanny Peterson och Stella Maiquez, men även om den duon är redo för större ansvar nästa säsong så lär bänken behövas fyllas på. Bara nu under hösten så fick vi ju bland annat se Bragstad användas som någon form av anfallaren när Wangerheim saknades mot Alingsås.

Gällande värvningar har det än så länge, bortsett från Elin Sørum, varit relativt tyst, men samtidigt finns det en hel del drömnamn som kan bli tillgänglig antingen i vinter eller i sommar.

Melina Loeck

Hammarby och sportchef Arnor Smararson är nöjda med den tyska målvakten och jobbar på en förläning av låneavtalet. Frågan är bara om hennes klubblag Brighton går med på det eller inte. Men Hammarby borde satsa på att behålla Locek.

Olga Ahtinen

Bajen var intresserade av henne redan förra våren och med tanke på hennes bristande speltid i Tottenham vore det långt ifrån otänkbart att nya försök kring finskan kan göras i vinter igen.

Matilda Vinberg

Vinberg lämnade Hammarby efter guldåret 2023 för Tottenham, men någon supersuccé för henne har det inte blivit i Londonklubben och speltiden är varierad. Ifall hon vill starta om för att hitta rätt igen vore jag inte förvånad ifall en utlåning till Bajen blir aktuell.

Magdalena Eriksson

Den Enskede- och Hammarby-fostrade mittbacken har nyligen avslutat landslagskarriären för att bevara kroppen och hälsan. Med ett kontrakt med Bayern München som går ut sommaren 2026 är det inte otänkbart att Bajen försöker locka hem stjärnan.

Madelen Janogy

Janogy har som bekant gjort succé i Hammarby tidigare och i samma situation som med Magdalena Eriksson (det vill säga utgående kontrakt till sommaren) så är det inte heller här otänkbart att Bajen försöker locka hem henne, det vill säga ifall hon känner sig redo att flytta hem.

Wilma Leidhammar

U23-landslagsspelaren var tillsammans med Vesna Milivojević IFK Norrköpings bästa spelare den gångna säsongen och Peking kommer inte släppa sin guldklimp lätt, men med tanke på att kapital lär finnas i Hammarby så känns detta som en möjlig värvning för att förstärka offensiven. Lite likt som när man tog Cathinka Tandberg från Linköping.

Ifall det blir så att någon eller flera av dessa plockas in återstår att se, men Hammarby lär som nämnt behöva göra en hel del och redan nu ligger man på sätt och vis efter toppkonkurrenter som BK Häcken och Malmö FF. I Hisingeklubbens fall så känns truppen i dagsläget mer komplett, samtidigt som risken att tappa flera tongivande spelare inte är lika stor som för Bajen. Tittar vi på MFF så har Skåneklubben redan plockat in tre fina spelare från damallsvenska konkurrenter och deras truppbygge inför 2026 är just nu längre fram för Hammarby.

Foto: Bildbyrån

En annan faktor som Hammarby kommer att behöva ha i åtanke när truppen byggs i vinter är slutspelet i Europa Cup, för Bajen kan inte registrera hur många nya spelare som helst inför kvartsfinalen mot Sporting Lissabon. Detta kan såklart medföra att sådana som Ellen Wangerheim och kanske Asato Miyagawa blir kvar över vårsäsongen, för att sedan ersättas i vinter.

I vilket fall är det ett spännande vinterfönster som väntar Hammarby och hur det hela kommer att sluta återstår att se, men en sak som är säker är att mer aktivitet än i år lär krävs för att man inte ska tappa mot de övriga topplagen i damallsvenskan, samt ha fortsatta chanser i såväl Europa Cup som i Champions League-kvalet nästa höst.